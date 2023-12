Poco X6 Pro tuż za rogiem. Xiaomi zapowiada premierę

Poco X6 Pro to inaczej Redmi K70E – dotąd to stwierdzenie opierało się na domysłach i przeciekach. Teraz jednak firma Xiaomi już wprost zapowiada premierę serii Poco X6, co ma nastąpić wkrótce („coming soon”). W praktyce należy spodziewać się, że nastąpi to na początku stycznia.

Premierę serii Poco X6 zapowiedział indyjski oddział Poco i to właśnie w Indiach telefon ujrzy światło dzienne. W kolejnych tygodniach telefon powinien jednak wejść na rynki globalne.

Get ready for the #Indiadebut and some Extreme Performance of the segment's most powerful chipset, MediaTek Dimensity 8300-Ultra with POCO!



Coming SOOX! @MediaTekIndia https://t.co/4UjYJ3PsKC pic.twitter.com/maJQ0YhoXT