OnePlus 12R bez tajemnic. Wybierz swój wariant

OnePlus 12R to jeden z najciekawiej zapowiadających się smartfonów najbliższych miesięcy. Producent oficjalnie potwierdził wygląd telefonu i warianty kolorystyczne.

O OnePlus 12R słychać już od pewnego czasu – to tańszy, ale wciąż bardzo dobrze wyposażony wariant zaprezentowanego niedawno OnePlusa 12. Producent już jakiś czas temu ujawnił, że smartfon trafi do globalnej dystrybucji, co jest dobrą wiadomością, bo dotąd modele z wyróżnikiem R sprzedawane były tylko w Indiach. Światowa premiera została zapowiedziana na 23 stycznia 2024 r.

Już 4 stycznia 2024 w Chinach zaprezentowany zostanie OnePlus Ace 3, a ten sam telefon wejdzie na światowe rynki właśnie jako OnePlus 12R. Telefon trafi też do Polski.

Producent zamieścił nowe grafiki z zapowiedzią światowej premiery, potwierdził też wygląd telefonu, dotąd znany z nieoficjalnych renderów. Do sieci trafiły też zdjęcia bliźniaczego OnePlus Ace 3. Z tych wszystkich materiałów wynika, że OnePlus 12R bardzo przypomina z wyglądu podstawowy model OnePlus 12 z tym samym, charakterystycznym modułem aparatów. Telefon globalnie dostępny będzie w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnoszarym Iron Gray oraz niebieskim Cool Blue. Ten pierwszy ma matowe wykończenie, drugi z lekkim połyskiem.

OnePlus 12R global variant first look! Black & Blue colour options. Launching on January 23. Thoughts on the design? #OnePlus12R #OnePlus pic.twitter.com/gYvtpdbN4e — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 26, 2023

Obudowę OnePlus 12R okala metalowa ramka z matowym wykończeniem, a na lewym boku znalazł się przełącznik Alert Slider.

Chiński OnePlus Ace 3 trafi do sprzedaży także w złotym wariancie Mingsha Gold, ale OnePlus 12R nie będzie w nim dostępny globalnie, choć ma trafić do Indii.

OnePlus 12R: specyfikacja

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że OnePlus 12R otrzyma ekran OLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1,5K, z technologią LTPO 4.0 i odświeżaniem 1-120 Hz. Dostawcą matrycy jest firma BOE. Ochronę wyświetlacza zapewni szkło Gorilla Glass Victus 2.

Sercem OnePlus 12R ma być układ Snapdragon 8 Gen 2, któremu będzie pomagać nawet 16 GB RAM w standardzie LPDDR5X. Na własne dane użytkownicy otrzymają do 256 GB pamięci UFS 4.0.

Niestety, sekcja foto będzie mocno odstawać od tego, co znajdziemy w OnePlus 12. Wariant „R” też ma trzy tylne aparaty, ale o dość przeciętnej specyfikacji – główny ma rozdzielczość 50 Mpix (IMX890), towarzyszy mu aparat szerokokątny 8 Mpix oraz jednostka makro 2 Mpix, dodana chyba tylko po to, by producent mógł wykorzystać w OnePlus 12R tę samą obudowę, co w modelu topowym. Z przodu znajdzie się aparat 16 Mpix.

Energię dostarczy akumulator 5500 mAh z ładowaniem 100 W. Wszystkim będzie zarządzał Android 14 z interfejsem OxygenOS 14.

