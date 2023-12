Debiutuje OnePlus 12. Do Polski trafi w przyszłym miesiącu

OnePlus 12 to najnowszy flagowiec tej marki, który właśnie został oficjalnie zaprezentowany. W najbogatszej wersji urządzenie ma aż 24 GB RAM-u oraz 1 TB pamięci na dane. W Polsce smartfon zadebiutuje w styczniu 2024 roku.

OnePlus 12 miał swoją oficjalną premierę w Chinach. Urządzenie przynosi trochę zmian w stosunku do poprzednika, w tym między innymi obudowę odporną na działanie pyłów i wody na poziomie IP65. W jej wnętrzu pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który współpracuje z 12, 16 lub 24 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 4.0.

Nowy flagowiec marki OnePlus został wyposażony w 6,82-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3168 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz oraz świeci z typową jasnością do 1600 nitów (szczytowa jasność to aż 4500 nitów). W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.4), natomiast pod dolną częścią ukryto optyczny czytnik linii papilarnych.

Trzy kolejne aparaty znajdziemy z tyłu. Główna jednostka została wyposażona w matrycę Sony LYT-808 o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.6, OIS). Drugi aparat ma matrycę Sony IMX581 48 Mpix oraz obiektyw ultraszerokokątny (f/2.2) – można nim robić również zdjęcia makro. Zestaw uzupełnia teleobiektyw peryskopowy z 3-krotnym zoomem optycznym, za którym mieści się matryca o rozdzielczości 64 Mpix (f/2.6, OIS). Całość sygnowana jest marką Hasselblad.

OnePlus 12 pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz NFC. Jest tu również dioda podczerwieni, port USB-C 3.2, odbiornik nawigacji satelitarnej oraz głośniki stereo z Dolby Atmos. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5400 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym do 100 W oraz bezprzewodowym do 50 W.

Dostępność i cena

Smartfon OnePlus 12 można już zamawiać w Państwie Środka, a do regularnej sprzedaży trafi tam 11 grudnia 2023 roku. Globalna premiera smartfonu ma się odbyć w styczniu 2024 roku. Wtedy urządzenie trafi również do Polski, dzięki czemu poznamy jego polską cenę. Tymczasem możemy zerknąć na chińskie ceny nowego flagowca:

wariant 12/256 GB – 4299 juanów (2405 zł),

(2405 zł), wariant 16/512 GB – 4799 juanów (2684 zł),

(2684 zł), wariant 16 GB/1 TB – 5299 juanów (2964 zł),

(2964 zł), wariant 24 GB/1 TB – 5799 juanów (3243 zł).

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: OnePlus