Honor Magic6 Lite 5G debiutuje w Europie. Pomarańczowy będzie hitem

Bez większych zapowiedzi zadebiutował Honor Magic6 Lite. Smartfon trafił na stronę marki we Włoszech, wkrótce więc powinien się też pojawić na innych rynkach.

Honor Magic6 Lite 5G pojawił się trochę z zaskoczenia, bo poza jedną wzmianką półtora miesiąca temu, o tym telefonie się nie mówiło. Trochę głośnie było za to o modelu Honor X9b, który zadebiutował w październiku na Bliskim Wschodzie, jednak już wtedy było wiadomo, że urządzenie nie wejdzie na globalne rynki. Wchodzi za to jego bliźniak, Honor Magic6 Lite.

Co więcej, Honor Magic6 Lite 5G wyglądem i specyfikacją mocno przypomina inny telefon marki – sprzedawany w Chinach Honor X50. Wszystkie trzy modele to ta sama konstrukcja. Nie da się też uniknąć skojarzeń z zeszłorocznym Honorem Magic5 Lite – podobny, choć nie identyczny jest pierścień aparatów z tyłu.

Pomarańczowy Honor Magic6 Lite 5G wejdzie do Orange?

Honor Magic6 Lite 5G powstał w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, szmaragdowej i pomarańczowej. Ta ostatnia mocno przyciąga wzrok i nie należy się dziwić, gdy w Polsce trafi do oferty operatora Orange, który wciąż pozostaje jedynym oficjalnym dystrybutorem Honora w naszym kraju (choć nie wiadomo, jak będzie w 2024 roku).

Na tym jednak nie koniec zalet Honora Magic6 Lite 5G. Telefon kusi dużym, 10-bitowym ekranem AMOLED o przekątnej 6,78 cala w rozdzielczości 1200 x 2652, z odświeżaniem 120 Hz i jasnością 1200 nitów. Producent chwali się 5-gwiazdkowym certyfikatem SGS, który ma gwarantować wysoką odporność na upadki. Ekran jest zakrzywiony na krawędziach.

Sercem Magic6 Lite’a 5G jest układ Snapdragon 6 Gen 1, czyli średniej klasy jednostka w litografii 4 nm z grafiką Adreno 710. Do tego użytkownik otrzyma 8 GB pamięci RAM i 256 GB wewnętrznej UFS 3.1.

Sekcję foto tworzy układ trzech aparatów: główny 108 Mpix (f/1,75), szerokokątny 5 Mpix (f/2,2) oraz makro 2 Mpix (f/2,4). Zdjęcia selfie wykonamy w rozdzielczości 16 Mpix.

Nowy smartfon Honora zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC, za lokalizację odpowiadają systemy GPS, GLONASS, Beidou i Galileo. Energię dostarcza akumulator 5800 mAh (lub 5300 mAh – na stronie są sprzeczne informacje) z ładowaniem 35 W. Producent obiecuje, że akumulator wytrzyma 1000 cykli ładowania, zanim jego pojemność osiągnie 80%.

Wszystkim zarządza Android 13 z nakładką MagicOS 7.2.

We Włoszech Honor Magic6 Lite 5G do sprzedaży wejdzie 27 grudnia. Jego cena pozostaje na razie nieznana, nie wiadomo też, kiedy telefon trafi na inne rynki Europy. Nie powinno to być później niż w styczniu.

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Opracowanie własne