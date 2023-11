Honor 100 i Honor 100 Pro: dziwnie wyglądają, ale mają moc

Honor zaprezentował dwa nowe telefony z serii dobrze wyposażonych średniaków – czyli modele Honor 100 i Honor 100 Pro. Ich wygląd jest nieco kontrowersyjny, ale to całkiem nieźle wyposażone prawie flagowce.

Nowe telefony Honora już przed premierą wywołały trochę kontrowersji ze względu na nieco zbyt udziwnioną stylistykę, co widać zwłaszcza w modelu Pro – w którym obudowa ma dwukolorowe elementy na pleckach, a niesymetryczna, owalna wyspa aparatów wygląda tak, jakby telefon się uszkodził od uderzenia. Honor wyjaśnia jednak, że ten design jest inspirowany secesją i architekturą Gaudiego. W modelu Honor 100 projektanci jako wzór wzięli fazy księżyca.

Pomijając jednak kwestię wyglądu, są to dość nieźle wyposażone modele o ciekawej specyfikacji. W obydwu znalazły się zakrzywione 10-bitowe ekrany OLED 120 Hz Full HD+ o jasności 2600 nitów. Honor 100 oferuje przekątną 6,7 cala, a wariant Pro – 6,78 cala.

Sercem Honora 100 jest nowy, zaprezentowany dwa dni temu Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm, GPU Adreno 720), do modelu Pro trafił Snapdragon 8 Gen 2, czyli do niedawna jeszcze flagowy układ Qualcomma. Telefony otrzymały też do 16 GB RAM, a także 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Honor 100 Pro dostępny jest ponadto w wariancie 1 TB.

Obydwa telefony z serii Honor 100 zapewniają łączność 5G SA/NSA, Dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, wyposażone są także we własny chip Honora – C1 – który ma odpowiadać za efektywne zarządzanie połączeniami sieciowymi i wybór najlepszego rodzaju sieci, nadajnika i pasma, co ma między innymi znaczenie podczas przemieszczania się. Smartfony wyposażone są też w głośniki stereo. Zabrakło za to wyjścia audio 3,5 mm.

Obiecująco przedstawia się sekcja fotograficzna. Honory 100 otrzymały główny aparat 50 Mpix (Sony IMX906, przysłona f/1,95) z OIS i aparat szerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z opcją makro. Honor 100 Pro ma także dodatkowy aparat 32 Mpix z teleobiektywem (f/2.4) i OIS, pozwalający robić zdjęcia z zoomem optycznym 2,5x oraz hybrydowym 50x. W obydwu nowych honorach znalazł się też przedni aparat do selfie 50 Mpix, w modelu Pro dodatkowo wspierany przez czujnik głębi 2 Mpix.

Honor przekonuje, że dzięki wykorzystaniu matrycy Sony IMX906 aparat pozwoli na robieniu zdjęć portretowych na poziomie lustrzanki.

Energię do nowych modeli dostarczają akumulatory 5000 mAh z ładowaniem 100 W. W modelu Pro jest też zasilanie bezprzewodowe 66 W. Wszystkim zarządza MagicOS 7.2 na bazie Androida 13.

Honor 100 w podstawowej konfiguracji 12 + 256 GB kosztuje 2499 juanów, czyli około 1412 zł. Ceny wariantu Pro zaczynają się od 3399 juanów (1920 zł), a topowy model 16 GB + 1 TB kosztuje 4399 juanów, czyli niecałe 2500 zł.

Telefony wchodzą do sprzedaży w Chinach, nie wiadomo jednak, kiedy trafią na rynki światowe.

Źródło zdjęć: Weibo, Honor

Źródło tekstu: Opracowanie własne