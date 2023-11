Oppo prezentuje dwa smartfony z serii Reno11

Firma Oppo zaprezentowała dwa nowe smartfony z serii Reno11. Urządzenia mają ciekawy design oraz bogate wyposażenie. W Reno11 Pro pod maską pracuje Snapdragon 8+ Gen 1 oraz 12 GB RAM-u.

Oppo Reno11

Zacznijmy od podstawowego modelu z nowej serii, czyli Oppo Reno11. Urządzenie ma wymiary 162,4 x 74,1 x 7,59 lub 7,66 mm i waży 184 g. Z przodu znalazł się zakrzywiony, 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecący ze szczytową jasnością do 950 nitów. Ekran ma w górnej części małe wycięcie na obiektyw aparatu do selfie o rozdzielczości 32 Mpix (Sony IMX709, f/2.4). Tylny zestaw fotograficzny składa się z głównego aparatu o rozdzielczości 50 Mpix (Sony LYT600, f/1.8, OIS), aparatu 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (Sony IMX355 ultra, f/2.2) oraz aparatu 32 Mpix z teleobiektywem 2X (Sony IMX709, f/2.0).

Sercem nowego smartfonu jest układ MediaTek Dimensity 8200, który współpracuje z 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Oppo Reno11 pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, dioda podczerwieni czy podekranowy czytnik linii papilarnych.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Nad całością czuwa system Android 14 z interfejsem ColorOS 14.

Oppo Reno11 Pro

Oppo Reno11 Pro ma wymiary 163 x 74,2 x 8,19/8,26 mm i waży 190 g. Tu również jest zakrzywiony wyświetlacz OLED 120 Hz o przekątnej 6,7 cala, ale ma rozdzielczość 1240 x 2772 piksele i potrafi świecić ze szczytową jasnością do 1600 nitów. Kolejna różnica to główny aparat 50 Mpix z matrycą Sony IMX890 (f/1.8, OIS). Pozostałe aparaty mają podobną specyfikację, jak w podstawowym Oppo Reno11.

Oppo Reno11 Pro jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który współpracuje z 12 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4700 mAh, który można szybko naładować z mocą do 80 W. Ten smartfon również pracuje pod kontrolą oprogramowania ColorOS 14, bazującego na Androidzie 14.

Dostępność i cena

Oba smartfony są już dostępne w przedsprzedaży w Chinach, a regularna sprzedaż ruszy tam 1 grudnia 2023 roku. Ceny w Państwie Środka wyglądają tak:

Oppo Reno11 8/256 GB – 2499 juanów (1399 zł),

(1399 zł), Oppo Reno11 12/256 GB – 2799 juanów (1567 zł),

(1567 zł), Oppo Reno11 12/512 GB – 2999 juanów (1679 zł),

(1679 zł), Oppo Reno11 Pro 12/256 GB – 3499 juanów (1959 zł),

(1959 zł), Oppo Reno11 Pro 12/512 GB – 3799 juanów (2127 zł).

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo