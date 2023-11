Oppo Find X7 pręży muskuły w benchmarku. Rakieta z komunikacją satelitarną

Wśród licznych premier smartfonów, zapowiadanych na najbliższy czas, oczekiwany jest także debiut serii Oppo Find X7, czyli fotograficznych flagowców o bardzo dobrej specyfikacji.

Oppo Find X7 oraz jego wariant Pro to kolejne smartfony, które wkrótce powinny doczekać się premiery. Urządzenia od jakiegoś czasu pojawiają się w nowych przeciekach, co więcej, również sam producent uchylił rąbka tajemnicy. Choć specyfikacja nowej serii flagowców Oppo pozostawia jeszcze miejsce na domysły, wiadomo, że telefony będą kusić rozbudowaną sekcją fotograficzną, łączącą optykę i obrazowanie Hasselblad oraz matryce nowej generacji Sony Lytia.

Producent pochwalił się też, że seria Oppo Find X7 zapewni dwustronną komunikację satelitarną – smartfony poza zasięgiem sieci komórkowej czy Wi-Fi pozwolą na wysyłanie wiadomości za pomocą systemów satelitarnych.

Podstawowy Oppo Find X7 zaistniał niedawno w benchmarku Geekbench, a teraz telefon został dostrzeżony w bazie danych AnTuTu. Potwierdziło to, że nowy flagowiec napędzany będzie najnowszym układem MediaTeka – Dimensity 9300 – a do tego otrzyma solidną konfigurację pamięci 16 GB RAM w standardzie LPDDRT i nawet 1 TB pamięci UFS 4.0.

W teście AnTuTu 10 Oppo Find X7 zdobył bardzo dobre 2 270 677 punktów, co sytuuje go w czołówce najszybszych smartfonów. Po raz kolejny potwierdza się też, że telefony z Dimensity 9300 mogą udanie konkurować z modelami ze Snapdragonem 8 Gen 3, który trafi z kolei do wyżej pozycjonowanego Oppo Find X7 Pro.

Oppo Find X7 wejdzie na rynek z najnowszą wersją systemu ColorOS 14 bazującym na Androidzie 14.

Źródło zdjęć: X (Twitter)

Źródło tekstu: Opracowanie własne