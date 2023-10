Oppo Find X7 pojawia się w Geekbench

Oppo Find X7 pojawi się dopiero w przyszłym roku, ale już teraz pojawia się w Geekbench. Zobaczymy tam flagowego MediaTeka.

Zaledwie wczoraj informowaliśmy o debiucie Oppo Find N3, a już dochodzą nas informacje o modelu Oppo Find X7. Ten smartfon Oppo pojawi się dopiero w 2024, mamy więc jeszcze trochę czasu. To jednak odpowiedni moment na pojawienie się telefonu w bazie benchmarków Geekbench.

Oppo Find X7 z flagowym MediaTekiem

Co wiemy na temat nowego urządzenia? Przede wszystkim jego sercem będzie MediaTek Dimensity 9300. Główny rdzeń będzie taktowany układem 3,25 GHz. Najpewniej będzie to Cortex-X4 Prime. Możemy się też spodziewać trzech rdzeni Cortex-A720 taktowanych zegarem 2,85 GHz i czterech rdzeni o taktowaniu 2 GHz. Poprzednie przecieki twierdziły, że również będzie to A720. Kolejnym znanym szczegółem jest 16 GB RAM.

Nowy telefon zdobył w Geekbench 2139 punktów w teście jednego rdzenia i 7100 punktów w teście wielu rdzeni.

