Ten komputer ma wymiary karty kredytowej, a jest mocniejszy od większości laptopów

SBC AAEON de next-RAP8

Wszystkie z nich pracują z TDP na poziomie 15 W. Oznacza to, że wymaga on dodatkowego chłodzenia. Wspiera je 16 GB RAM LPDDR5x, który jest wbudowany w samą płytę. Jeśli chodzi o pamięć, to tej nie znajdziemy. Należy dokupić osobną na złącze M.2. Komputer oferuje złącze HDMI, do którego możemy podłączyć monitor, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do niego matrycę ekranu laptopowego za pomocą LVDS/eDP. Urządzenia ma także dwa porty USB-A, oraz dwa Ethernet. Zasilanie natomiast dostarcza złącze 12 V. Jeśli chodzi o cenę, to ta niestety nie jest podana. Obecnie możliwe jest składanie zamówień przedpremierowych na stronie producenta. W większości zastosowań jednak Raspberry Pi wciąż będzie lepszym wyborem.