Robisz to z ChatGPT? Twój mózg na tym ucierpi

Zagrożenie umiejętności krytycznego myślenia

Grupa neurologów i specjalistów od sztucznej inteligencji z MIT Media Lab przyjrzało się wpływowi korzystania z asystentów AI na pracę mózgu. W tym celu zrekrutowali 54 osoby , które następnie podzielili na trzy grupy, a każda z nich miała napisać w 20 minut esej na temat filantropii. Wszyscy uczestnicy musieli napisać eseje przy podłączeniu do urządzeń monitorujących EEG .

Pierwsza grupa została poproszona o korzystanie z ChatGPT do napisania eseju, druga z nich miała korzystać z tradycyjnego wyszukiwania Google , a trzecia – nie mogła korzystać z żadnych narzędzi ani metod wyszukiwania. Całe badanie składało się z trzech sesji pisania , a uczestnicy w każdej z nich pozostali w swojej przydzielonej na początku grupie. Monitory EEG mierzyły między innymi parametry takie, jak zaangażowanie poznawcze i obciążenie mentalne .

Spośród 54 ochotników, 18 z nich powróciło kilka miesięcy później na czwartą sesję . Osoby korzystające wcześniej z ChatGPT miały napisać esej w 20 minut bez korzystania z żadnych narzędzi. Natomiast ochotnicy, którzy wcześniej nie mieli dostępu do dodatkowych technologii, zostali poproszeni o używanie ChatGPT . Co ciekawe – osoby pierwotnie korzystające z ChatGPT wykazywały słabszą aktywność mózgową , natomiast u ochotników z pierwotnej grupy “analogowej” zaobserwowano wyższe poziomy funkcji poznawczych , w tym przywoływania informacji z pamięci.

Eseje były następnie oceniane przez nauczycieli (oraz agentów AI) i co istotne osoby korzystające z ChatGPT czuły się autorami swoich prac w znacznie mniejszym stopniu niż ochotnicy z innych grup. Te osoby również miały problemy z przypomnieniem sobie dokładnych słów z eseju lub zacytowaniu konkretnego fragmentu i to tuż po napisaniu takiej pracy.

Badania naukowców z MIT Media Lab to ciekawa lekcja na temat wpływu LLM (large language models) na funkcje poznawcze. Choć mogą one mieć krótkotrwałe korzyści w postaci napisania kompetentnej pracy, mogą przyczynić się do osłabienia zdolności krytycznego myślenia.