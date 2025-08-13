YouTube z nową funkcją już od dziś. Niektórzy jej wcale nie chcą

YouTube oszacuje sam wiek widza

YouTube wielkie zmiany zaczyna od Stanów Zjednoczonych. To właśnie tutaj od dziś już zacznie samodzielnie szacować wiek użytkowników. Aby tego dokonać, platforma będzie korzystała ze sztucznej inteligencji. To właśnie z jej pomocą będzie określać czy mamy mniej niż 18 lat i automatycznie stosować odpowiednie dla naszego wieku funkcje na naszym koncie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oczywiście, istnieje niewielkie ryzyko, że sztuczna inteligencja się pomyli. Ale bez obaw - będzie można zakwestionować szacunkowy wiek, przedstawiając dokument tożsamości wydany przez organ rządowy, selfie lub chociażby kartę kredytową.

System szacowania wieku od 13 sierpnia

To właśnie dziś, 13 sierpnia, jest ten dzień, kiedy YouTube w Stanach Zjednoczonych wdraża swój nowy, oparty na sztucznej inteligencji system szacowania wieku. Funkcja ta wykorzystuje AI do określania, czy użytkownik ma mniej niż 18 lat, na podstawie różnych czynników, które sam aplikacji dostarcza. I tak YouTube sprawdzi nawyki oglądania użytkownika, historię wyszukiwania w aplikacji oraz czas aktywności konta. Proces tej weryfikacji dotyczy wszystkich kont YouTube'a, niezależnie od daty urodzenia podanej w procesie rejestracyjnym.

YouTube cię sprawdzi i co dalej?

Jeśli AI stwierdzi, że masz mniej niż 18 lat, to dostaniesz powiadomienie o tym fakcie. Możesz to zakwestionować weryfikując wiek za pomocą dokumentu, albo nie robić nic, jeśli faktycznie system zgadł i jesteś niepełnoletni.