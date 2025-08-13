Apple zaprzecza oskarżeniom Elona Muska. Mała afera w App Store
Elon Musk bardzo lubi, kiedy jest o nim głośno. Tym razem udało mu się przykuć uwagę mediów oskarżeniami, które rzucił w stronę Apple.
Miliarder stwierdził, że Apple faworyzuje ChatGPT od OpenAI w App Store. Tu warto dodać, że obydwie firmy bardzo ściśle ze sobą współpracują. To może natomiast dawać do myślenia, że Elon może mieć rację - tak długo jak nie przyjrzymy się sprawie głębiej.
Apple zbija oskarżenia
Zapowiedział także, że podejmie w tej sprawie stosowne kroki prawne. I chociaż nic nie wiadomo o tym, aby podjął dalsze działania, to Apple odpowiedziało na jego zarzuty, wydając następujący komunikat:
Prezentujemy tysiące aplikacji za pomocą wykresów, algorytmicznych rekomendacji i list opracowanych przez ekspertów na podstawie obiektywnych kryteriów. Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom bezpiecznego dostępu do aplikacji oraz cennych możliwości dla deweloperów. Współpracujemy z wieloma firmami, aby zwiększyć widoczność aplikacji w szybko rozwijających się kategoriach.
Jak jednak podaje serwis GSMarena DeepSeek i Perplexity, będące konkurencją dla ChatGPT również swego czasu znajdowały się na listach popularności App Store. Trudno więc mówić tu o manipulacji na korzyść produktu OpenAI.