Google da Ci większą kontrolę. Nowa funkcja już rusza
Google wprowadza do swojej wyszukiwarki funkcję "Preferred Sources" (preferowane źródła), która umożliwi priorytetowe wyświetlanie wyników z wybranych przez nas stron. To sposób na to, by w sekcji "Top stories" częściej widzieć treści z ulubionych serwisów czy blogów.
Jak działa Preferred Sources"
Nowa funkcja jest prosta w obsłudze. Wystarczy wyszukać dowolny temat w Google, a następnie skorzystać z opcji dodania preferowanego źródła. Można wpisać nazwę strony lub portalu, który chcemy wyróżniać, a po odświeżeniu wyników treści z tej witryny pojawią się w sekcjach "Top stories" lub "From your sources".
Firma Google nie wprowadziła ograniczenia liczby dodawanych źródeł, jednak wybór zbyt wielu mija się z celem. W takim przypadku trudno mówić o faktycznym priorytecie. Dodane strony są zapisywane na naszym koncie, więc ustawienia pozostaną aktywne także w przyszłości.
Dla kogo i kiedy?
Na razie funkcja Preferred Sources pojawia się u użytkowników anglojęzycznych w USA i Indiach. Funkcja była testowana od czerwca w ramach programu Google Labs, a teraz trafia do szerszego grona odbiorców.