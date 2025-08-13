Aplikacje

Google da Ci większą kontrolę. Nowa funkcja już rusza

Google wprowadza do swojej wyszukiwarki funkcję "Preferred Sources" (preferowane źródła), która umożliwi priorytetowe wyświetlanie wyników z wybranych przez nas stron. To sposób na to, by w sekcji "Top stories" częściej widzieć treści z ulubionych serwisów czy blogów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:00
0
Jak działa Preferred Sources"

Nowa funkcja jest prosta w obsłudze. Wystarczy wyszukać dowolny temat w Google, a następnie skorzystać z opcji dodania preferowanego źródła. Można wpisać nazwę strony lub portalu, który chcemy wyróżniać, a po odświeżeniu wyników treści z tej witryny pojawią się w sekcjach "Top stories" lub "From your sources".

Firma Google nie wprowadziła ograniczenia liczby dodawanych źródeł, jednak wybór zbyt wielu mija się z celem. W takim przypadku trudno mówić o faktycznym priorytecie. Dodane strony są zapisywane na naszym koncie, więc ustawienia pozostaną aktywne także w przyszłości.

Dla kogo i kiedy?

Na razie funkcja Preferred Sources pojawia się u użytkowników anglojęzycznych w USA i Indiach. Funkcja była testowana od czerwca w ramach programu Google Labs, a teraz trafia do szerszego grona odbiorców.

telepolis
