Google da Ci większą kontrolę. Nowa funkcja już rusza

Jak działa Preferred Sources"

Nowa funkcja jest prosta w obsłudze. Wystarczy wyszukać dowolny temat w Google, a następnie skorzystać z opcji dodania preferowanego źródła. Można wpisać nazwę strony lub portalu, który chcemy wyróżniać, a po odświeżeniu wyników treści z tej witryny pojawią się w sekcjach "Top stories" lub "From your sources".

Firma Google nie wprowadziła ograniczenia liczby dodawanych źródeł, jednak wybór zbyt wielu mija się z celem. W takim przypadku trudno mówić o faktycznym priorytecie. Dodane strony są zapisywane na naszym koncie, więc ustawienia pozostaną aktywne także w przyszłości.

Dla kogo i kiedy?