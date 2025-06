Apple robi rewolucję. Takiego dźwięku i obrazu jeszcze nie było

Rewolucja audio i wideo, choć głównie dla posiadaczy Vision Pro

W trakcie WWDC 25 Apple zapowiedziało Apple Spatial Audio Format – nowy rodzaj dźwięku przestrzennego dostępny na platformach firmy. Ma on dostarczyć audio oparte na pozycji i ukierunkowaniu obiektu w miksie dźwiękowym, a wszystko przy wzięciu pod uwagę pozycji słuchacza i kierunku , w który ma zwróconą głowę. Ma to pomóc stworzyć wrażenie istnienia w prawdziwej przestrzeni 3D otoczonej dźwiękiem , która reaguje na ruchy głowy, ale i bierze pod uwagę wirtualne otoczenie , w którym się znajdujemy, a więc tworzy na ich podstawie echo i pogłosy .

Oprócz nowego audio, Apple wprowadzi także możliwość tworzenia treści w formacie Immersive Video dla firm trzecich. Jest to format umożliwiający tworzenie materiałów w 3D, z przestrzennym dźwiękiem obiektowym i 180-stopniowym kątem widzenia. Format ten jest w pełni zgodny z Apple Vision Pro. Oglądanie tego typu treści to niczym wejście bezpośrednio w świat przedstawiony – a przynajmniej taki jest potencjał. W tym momencie do inicjatywy Apple przyłączył się Canal+, który zrealizuje w ten sposób dokument o wygranej Johanna Zarco we French Grand Prix w 2025 r. Apple ogłosiło również, że filmy w Immersive Video będą szerzej dostępne na visionOS 26 jesienią 2025 r.