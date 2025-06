Koniec pogromcy USB. Ambitny standard idzie na śmietnik

Tak było i w przypadku FireWire znanego też jako IEEE 1394, czyli standardu, który, chociaż był starszy od USB, to przez długi czas zostawiał go daleko w tyle. I chociaż już od dawna żaden sprzęt z tym złączem nie powstał, to jego obsługa wciąż jest zakorzeniona w Mac OS. A przynajmniej była, ponieważ Apple wycofało się ze wsparcia dla tego standardu w MacOS 26 Tahoe.