Rozrzutny Hui tego się nie spodziewał. W tle tajemniczy biały proszek

Tajwański entuzjasta PC i zarazem youtuber o pseudonimie "敗家輝哥" (Baijia Hui Ge = Rozrzutny ziomek Hui) kupił na platformie Amazon nową kartę graficzną. Mowa o GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO, a więc autorskim modelu z wyższej półki, który w Polsce kosztuje aktualnie około 4369 złotych. Czekała jednak na niego niemiła niespodzianka.

Chcesz być bezpieczny? Nagrywaj otwieranie swoich paczek

Jeszcze przed otworzeniem opakowania Tajwańczyk wyczuł i usłyszał, że w środku przesuwa się coś ciężkiego. A każdy kto składał samemu komputer z nowych części wie, że nie powinno to mieć miejsca. Co ciekawe opakowanie było "fabrycznie" zaplombowane. W środku jego oczom nie ukazał się sprzęt, a... worek z białym proszkiem. Szybko okazało się, że to sól.

Oczywiście, nie należy zakładać, że to sprawka Amazona czy GIGABYTE. Prawdopodobnie scenariusz jest jak zwykle ten sam - ktoś kupuje dany produkt, podmienia go, a następnie korzysta z polityki zwrotów. Pracownik nie sprawdza zawartości, jako że całość wygląda jakby pozornie nie była otwierana, a waga paczki się zgadza.