Rozrzutny Hui tego się nie spodziewał. W tle tajemniczy biały proszek
To kolejny dowód na to, że decydując się na drogi i nowy sprzęt u dużego i znanego sprzedawcy nie można czuć się bezpiecznie.
Tajwański entuzjasta PC i zarazem youtuber o pseudonimie "敗家輝哥" (Baijia Hui Ge = Rozrzutny ziomek Hui) kupił na platformie Amazon nową kartę graficzną. Mowa o GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO, a więc autorskim modelu z wyższej półki, który w Polsce kosztuje aktualnie około 4369 złotych. Czekała jednak na niego niemiła niespodzianka.
Chcesz być bezpieczny? Nagrywaj otwieranie swoich paczek
Jeszcze przed otworzeniem opakowania Tajwańczyk wyczuł i usłyszał, że w środku przesuwa się coś ciężkiego. A każdy kto składał samemu komputer z nowych części wie, że nie powinno to mieć miejsca. Co ciekawe opakowanie było "fabrycznie" zaplombowane. W środku jego oczom nie ukazał się sprzęt, a... worek z białym proszkiem. Szybko okazało się, że to sól.
Oczywiście, nie należy zakładać, że to sprawka Amazona czy GIGABYTE. Prawdopodobnie scenariusz jest jak zwykle ten sam - ktoś kupuje dany produkt, podmienia go, a następnie korzysta z polityki zwrotów. Pracownik nie sprawdza zawartości, jako że całość wygląda jakby pozornie nie była otwierana, a waga paczki się zgadza.
敗家輝哥 jest bezpieczny, bo nagrywał całe odpakowywanie, więc o zwrot pieniędzy nie musi się martwić. Niestety proceder ten staje się coraz popularniejszy, również w Europie - kilka dni temu było głośno o użytkowniku, który kupując na francuskim Amazonie dostał kartę graficzną GeForce RTX 5090 od MSI pozbawioną GPU i VRAM. W marcu zaś pisaliśmy o podrobionych procesorach AMD.