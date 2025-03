Podrabiają procesory. Tym razem padło na układy AMD

Fałszywe procesory to rzadkość, ale nie jest to zupełnie nowe zjawisko - w przeszłości zdarzały się już podobne sytuacje. Tym razem jednak mamy do czynienia z wyjątkowo niepokojącym przypadkiem: fałszywy AMD Ryzen 7 9800X3D został kupiony bezpośrednio na niemieckiej wersji platformy Amazon , a nie od sprzedawcy zewnętrznego.

Zawsze warto uważnie sprawdzić co się kupiło

Cała sytuacja rodzi wiele pytań: jak mogło do tego dojść, czy to odosobniony incydent, oraz w jaki sposób oszuści zdołali zabezpieczyć opakowanie tak, by wyglądało na oryginalnie zapakowane? Pozostaje mieć nadzieję, że Amazon przeprowadzi wnikliwe śledztwo w tej sprawie i sprawdzi, czy podobne przypadki nie miały już miejsca. Jeżeli fałszywych procesorów jest w obiegu więcej, stanowi to poważne zagrożenie dla klientów i wizerunku samego AMD.