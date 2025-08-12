Sprzęt

Samsung ma powody do zadowolenia. NVIDIA wybrała ich układy

Koreański gigant próbuje powrócić na tron w przypadku rynku pamięci. Obniżono ceny za najwydajniejsze układy, co pozwoliło podpisać nowe umowy.

Osoby śledzące świat nowych technologii świetnie zdają sobie sprawę, że to SK hynix od jakiegoś czasu jest najbliższym partnerem NVIDII. Wszystko za sprawą pamięci HBM3 i HBM3E dla akceleratorów sztucznej inteligencji z serii Hopper i Blackwell. Układy od Samsunga niestety nie przechodziły wewnętrznych testów Amerykanów - były m.in. zbyt gorące.

Dalsza część tekstu pod wideo

Krok ten nie oznacza, że NVIDIA rezygnuje z SK hynix czy Microna

Jednak koreańskie media podają, że Samsung wreszcie zdobył kontrakt u NVIDII. Koreańczycy mają dostarczyć 12-warstwowe kości HBM3E w ilości od 30 do 50 tysięcy sztuk. Zasilą one prawdopodobnie rodzinę Blackwell Ultra skierowaną do serwerowni i centrów AI, jako że generacja Rubin będzie korzystać już z nowszego standardu HBM4.

Zakłada się, że jest to efekt obniżki cen pamięci HBM3E przez Koreańczyków chcących powrócić na pozycje lidera na rynku. NVIDIA chętnie korzysta z dostawców, którzy pozwalają jej zwiększać marże - zwłaszcza, gdy musi oddawać aż 15% przychodów z Chin rządowi USA.

Samsung intensywnie pracuje również nad wspomnianym wcześniej HBM4, gdzie posiada dodatkowy atut w postaci własnych, niezależnych linii produkcji półprzewodników i układów logicznych. Daje to firmie większą elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb klientów.

