Mówią stop Microsoftowi. To państwo przechodzi na LibreOffice

Dania wybiera LibreOffice zamiast Microsoft 365

"Nie chodzi tutaj o izolację ani cyfrowy nacjonalizm. [...] Zbyt duża część naszej cyfrowej infrastruktury jest powiązana z produktami jedynie kilku dostawców. Przez to jesteśmy [potencjalnie] bardziej podatni [na zagrożenia]."

Zdecentralizowanie cyfrowej infrastruktury wydaje się rozsądnym krokiem i jeśli to był główny czynnik motywujący decyzję Danii, warto go pochwalić. Natomiast jeśli chodziło wyłącznie o cięcie kosztów, to przejście z Microsoft 365 (dawna nazwa: Office 365) na LibreOffice nie jest już tak oczywiste. Dania faktycznie oszczędzi sobie kosztów, ale z drugiej strony może być zmuszona płacić pieniądze za dodatkowe wsparcie produktu LibreOffice jeśli pojawią się problemy. LibreOffice nie oferuje profesjonalnego wsparcia produktu, a więc trzeba sięgać po firmy zewnętrzne.