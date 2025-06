Pamiętasz te gry z NES-a? Ten emulator zmienia je nie do poznania

3dSen nadaje grom nowego wymiaru

Lata 80. były dekadą dominacji Nintendo Entertainment System , czyli popularnego NES-a. Wyszło wtedy wiele klasycznych tytułów, w tym The Legend of Zelda, Super Mario Bros., Metroid, Contra i wiele innych. Niektóre z nich mają 40 lat i w zasadzie przez cztery dekady wielu graczy ograło je tyle razy, że praktycznie znają te tytuły na pamięć. A co jeśli powstałby emulator, który bierze te klasyczne tytuły i przebudowuje je na nowo , ale pod natywne 3D, z prawdziwym trójwymiarowym otoczeniem? Takie możliwości oferuje właśnie emulator 3dSen .

Jak to działa? Wybieramy grę, a emulator zapewnia jej wersję z trójwymiarową głębią przestrzeni, oświetleniem i cieniami generowanymi w czasie rzeczywistym. Co więcej – każdy tytuł ma dorobione animowane skyboxy, a także umożliwia kontrolowanie kamery, w tym przybliżanie i obracanie. Dodatkowo, mamy dostęp do zapisu i wczytywania stanu gry w dowolnym momencie, przewijania do przodu i tyłu, a także wsparcie dla VR.