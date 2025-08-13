Samsung wygrał. Chińczycy mają teraz problem

Samsung odniósł znaczące zwycięstwo prawne nad BOE Technology Group, po tym jak firma z Chin została uznana za winną kradzieży technologii OLED. Spór trwał od 2023 roku, kiedy Koreańczycy skierowali sprawę do amerykańskiej Komisji Handlu Międzynarodowego, twierdząc, że BOE importowało produkty stworzone w oparciu o poufne technologie czebola.

BOE zostaje odcięte od amerykańskiego rynku aż na 15 lat

Do przełomowego orzeczenia doszło 11 lipca 2025, gdy Amerykanie stwierdzili, że BOE oraz jej spółki zależne naruszyły patenty Samsunga. Według ustaleń, Chińczycy zatrudniali byłych pracowników południowokoreańskiej firmy i wykorzystywali poufne informacje do opracowania paneli OLED na potrzeby własnych produktów.

Decyzja ta oznacza wprowadzenie 15-letniego zakazu importu produktów OLED BOE do Stanów Zjednoczonych, co w praktyce wyklucza chińskiego producenta z jednego z najważniejszych rynków na świecie.

Konsekwencje tego wyroku mogą mieć wpływ na całą branżę. Samsung, który w pierwszym kwartale 2025 roku dostarczył około 49% paneli OLED do iPhone’ów, ma szansę jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję, a przy okazji skorzysta na tym LG - drugi największy dostawca.