Nie patyczkują się z AI. Duże zmiany na rynku muzycznym

Rewolucja w licencjonowaniu muzyki

W 2023 r. utwór "Heart on My Sleeve" przypisywany Drake'owi i The Weeknd zgarnął 600 tys. odtworzeń na Spotify , 275 tys. wyświetleń na YouTube i 15 mln na TikToku . Piosenka stała się viralem i prawdopodobnie dalej zdobywałaby popularność, ale jak się okazało została stworzona w dużej mierze za pomocą AI przez TikTokera o pseudonimie Ghostwriter977. W branży muzycznej zapaliła się lampka ostrzegawcza – żyjemy w świecie, w którym mamy już coraz mniej kontroli nad czymkolwiek .

YouTube ma zintegrowane systemy tego typu, które następnie adekwatnie pozycjonują takie treści w wyszukiwaniu i rekomendacjach, choć nie są one idealne. Natomiast inne platformy, w tym Audible Magic, SoundCloud, Pex i Rightsify pracują nad rozwojem tego typu wykrywaczy AI. Jest więc spora nisza do zagospodarowania w tym temacie. Dlatego też teraz mnożą się – jak grzyby po deszczu – startupy, które chcą opracować systemy wykrywania muzyki generowanej przez AI .

Firma Vermillio twierdzi, że nie chce przyczyniać się do zdejmowania takich piosenek z internetu, lecz by pomóc tworzyć bardziej rozbudowane licencje i systemy uwierzytelniania muzyki. Co ciekawe, w branży uważa się, że TraceID ma wyprzeć YouTube Content ID, które jest krytykowane za to, że nie wykrywa częściowych i subtelnych imitacji. W praktyce właściciele praw autorskich będą mogli sprawdzać podejrzane utwory przez TraceID, a po wykryciu imitowanych elementów żądać opłat licencyjnych, aby taki utwór mógł być w ogóle wydany.