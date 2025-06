Te kosiarki „jadły mi z ręki”. Wiem, która jest najszybsza

Kosiarki i roboty koszące do dziś znacznie bardziej skomplikowane narzędzia do pielęgnacji ogrodu niż kilkadziesiąt lat temu. Ich budowa nie należy do najprostszych, wykonanie wymaga wielu śróbek i elementów, które muszą do siebie pasować. Jak stworzyć w ogóle takie urządzenie? I jak tworzyć je masowo? Miałem okazję to dla Was sprawdzić odwiedzając fabrykę firmy Stiga we włoskim Castelfranco Veneto, nieopodal Wenecji.