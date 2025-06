Dyrektorki i inżynierki królują dziś w Warszawie. Mają komputer kwantowy

Kobiety i nowe technologie

Dyrektorki i inżynierki

Podczas Perspektywy Women in Tech Summit zaprezentowanych zostało też sporo rozwiązań technologicznych, takich jak wojskowe systemy do rozpoznawania otoczenia, wirtualna rzeczywistość czy komputery kwantowe. W tym ostatnim przypadku miałem ogromną przyjemność spotkać dwie bardzo mądre kobiety z IBM, w tym naszą rodaczkę, Annę Topol, która jest dyrektorką technologiczną w IBM Research. Prezentowała ona działanie komputera kwantowego i jego zastosowania. Z pewnością wielu z Was nie będzie go potrzebować w swoim domu, ale sporo osób skorzysta z rozwiązań opracowanych właśnie dzięki tej niezwykle wydajnej maszynie.