Redmagic 9 Pro: tak wygląda nowa bestia dla graczy. Zdjęcia na żywo

Firma Nubia zapowiedziała kilka dni temu zbliżającą się premierę smartfonu Redmagic 9 Pro, czyli kolejnej generacji telefonów dla graczy. Urządzenia tej marki zazwyczaj wyróżniają się przystępną ceną, oferując jednocześnie bardzo wysoką wydajność.

Zobacz: Nadchodzi nowy potwór. Nubia zapowiada RedMagic 9 Pro

Tak też będzie w tym przypadku, bo producent potwierdził, że silnikiem napędowym Redmagic 9 Pro jest układ Snapdragon 8 Gen 3. Na pewno nie zabraknie też RAM-u 16 lub nawet 24 GB i solidnej pamięci wewnętrznej. Nieoficjalnie wiadomo też, że telefon otrzyma duży ekran AMOLED 6,8 cala bez wycięcia na aparat (mają to być trzy jednostki 50 Mpix), akumulator co najmniej 6000 mAh i nowego Androida 14. Obudowa ma grubość 8,9 mm, a na jej boku jak w poprzednich modelach widać przełącznik trybu gier. Są też magnetyczne spusty.

Zagadką pozostawał dotąd wygląd. Nubia pochwaliła się, że Redmagic 9 Pro będzie miał spłaszczony profil bez wystających aparatów, a teraz producent w pełni ujawnił wygląd. Z nowych grafik i krótkiego filmiku wynika, że Nubia kontynuuje poprzednią stylistykę, ale zmieniła pewne detale, a całość zyskała bardziej zdecydowany charakter.

Jak w poprzedniej serii obudowa ma raczej kanciasty kształt, ale tym razem trzy aparaty są płasko wkomponowane blisko krawędzi obudowy. Dostępne będą trzy warianty kolorystyczne: platynowy z elementami półprzezroczystymi, jego czarny odpowiednik, a także wariant w pełni czarny. Nie brakuje charakterystycznego dla marki wentylatora z podświetleniem RGB, ale widać inne elementy świetlne, jak duża cyfra 9.

Całość wraz z dodatkowymi ozdobnikami nabrała bardziej gamingowej stylistyki, chociaż zwolennicy bardziej stonowanego wzornictwa będą mogli wybrać wariant czarny, dobrze wyglądający też na co dzień.

W sieci krążą też już zdjęcia i filmiki z Redmagic 9 Pro na żywo, niepozostawiające już żadnych wątpliwości co do wyglądu nowej bestii dla graczy.

