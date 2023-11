Nadchodzi nowy potwór. Nubia zapowiada RedMagic 9 Pro

Do flagowych super smartfonów dołączy wkrótce Redmagic 9 Pro. Nubia już ogłosiła datę premiery zbliżającej się nowości dla graczy.

Po lipcowej premierze modelu Redmagic 8S Pro firma Nubia nie traci czasu i już przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego smartfonu dla graczy – kolejnej generacji, którą ma reprezentować Redmagic 9 Pro.

Nubia już oficjalnie potwierdziła, że premiera nowego flagowca odbędzie się 23 listopada 2023 r. To kolejny producent, który w tym roku przyspiesza wprowadzenie nowej serii – Redmagic 8 Pro miał premierę pod koniec grudnia. W pierwszej kolejności Redmagic 9 Pro zadebiutuje w Chinach, ale na światową premierę, obejmującą także rynek europejski, nie trzeba będzie długo czekać. Może to nastąpić jeszcze w tym roku.

Producent potwierdził też, że Redmagic 9 Pro otrzyma najnowszego Snapdragona 8 Gen 3. Innych danych jeszcze nie ujawnił, ale ze wcześniejszych przecieków wiadomo, że telefon otrzyma co najmniej 12 GB RAM. Mocniejsza wersja dostanie jej 16 GB, choć niewykluczone, że będzie to nawet 24 GB,

Redmagic 9 Pro na pewno zaskoczy nas nowym wzornictwem – producent co generację sporo zmienia, więc i teraz może być ciekawie. Ósma generacja w większości wariantów wyróżnia się stonowanym designem, dzięki czemu telefon dobrze się prezentuje nie tylko w ręku mobilnego gracza. Oby Nubia kontynuowała to podejście. Jednocześnie nie może zabraknąć magnetycznych spustów do gier i wentylatora z otworami tłoczącymi powietrze. Kolejną wizytówką flagowców Redmagic jest duży ekran AMOLED 6,8 cala bez wycięcia na aparat selfie – tym razem również należy się go spodziewać, podobnie jak solidnego akumulatora co najmniej 6000 mAh.

Redmagic 9 Pro już jakiś czas temu został namierzony w GeekBench, co ujawniło, że smartfon pracuje pod kontrolą Androida 14. To z kolei sugeruje, że producent przedstawi nową wersję swojego systemu Redmagic OS. Poprzednie edycje miały sporo błędów (np. braki w tłumaczeniu nawet w wersji angielskiej), duża ich część została wyeliminowana wraz z Redmagic OS 8 na Androidzie 13. Najnowszy system może więc przynieść kolejne usprawnienia.

