Najszybszy smartfon świata. Testujemy Nubia Redmagic 8 Pro

Smartfony gamingowe są dość nieufnie traktowane przez Polaków. Zazwyczaj sporo kosztują, mają przekombinowany, zbyt agresywny wygląd i choć dają niezłego kopa szybkością pracy, to kuleją w innych aspektach. Redmagic 8 Pro pozwala spojrzeć na ten segment inaczej – ten rekordowo wydajny model równie dobrze sprawdzi się jako (nie)zwykły telefon na co dzień. Szkoda tylko, że jest tak bardzo niedopracowany...

W globalnej wersji Redmagic 8 Pro zadebiutował w styczniu, a od lutego jest już dostępny w sprzedaży w Europie. Co prawa pierwsza seria rozeszła się tak szybko, że trzeba czekać na dostawę dłużej niż zazwyczaj, ale chętni w każdej chwili mogą też zamówić smartfon ze strony producenta (https://eu.redmagic.gg) do Polski.

Wkrótce należy spodziewać się też ofert naszych lokalnych dystrybutorów. Cena jest bardzo kusząca. W Europie smartfon oferowany jest w wersji Redmagic 8 Pro Matte z 12 GB RAM i 256 GB za 650 euro, czyli ok. 3100 zł, a edycja Redmagic 8 Pro Void z 16 GB i 512 GB kosztuje 750 euro, czyli około 3600 zł (gdy zaczynałem pisać recenzję, było to bliżej 3500 zł). Biorąc pod uwagę specyfikację, to całkiem niezła oferta – smartfon ze Snapdragonem 8 Gen 2 za „trzy tysie” brzmi nieźle. Zobaczmy, czy warto wydać te pieniądze na Redmagic 8 Pro.



Redmagic 8 Pro – najważniejsze dane techniczne:

wymiary 164,5 mm x 77 mm x 9,47 mm, masa 228 g,

aluminiowa rama środkowa, szklany tył, dwie wersje kolorystyczne: Matte (wersja matowoczarna) i Void (część przezroczysta),

na obudowie efekty świetlne RGB i dwa triggery o czułości 520 Hz,

ekran AMOLED, przekątna 6,8 cala, proporcje 20:9, rozdzielczość 2480 x 1116, częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz, czułość dotyku 960 Hz, 16 milionów kolorów, szkło Gorilla Glass 5, ekranowy czytnik linii papilarnych,

układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 + dedykowany układ do gier Red Core 2,

system chłodzenia ICE 11 z przelotem powietrza i wentylatorem 20 000 obr./min.,

pamięć 12 GB RAM LPDDR5X + 256 GB UFS 4.0 (Matte), 16 GB RAM + 512 GB (Void)

łączność 5G, Dual SIM, Wi-Fi 5, 6 i 7 802.11b/g/n/ac/ax/be (trzy zakresy 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), USB 3.1 typu C, wyjście audio 3,5 mm, Bluetooth 5.3, NFC,

aparat 50 Mpix (Samsung GN5, f/1,88, PDAF, piksele 1,0 µm, łączenie do 2,0 µm, szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 120˚, 13 mm) oraz makro 2 Mpix (f/2,4), przedni aparat podekranowy 2. generacji 16 Mpix,

system audio 32-bit / 384 kHz, dwa głośniki stereo, 3 mikrofony, dźwięk DTS:X Ultra, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm,

dwuogniwowy akumulator 6000 mAh, szybkie ładowanie 65 W,

system Android 13 z interfejsem Redmagic OS 6.0 i osobną przestrzenią do gier,

cena: 650 euro (Matte), 750 euro (Void).

Co w zestawie?

Redmagic 8 Pro dostarczany jest w efektownym, srebrnym pudelku z gamingowymi motywami, w środku znajdziemy jednak dość skromny zestaw – poza smartfonem jest to kabel podwójnie zakończony złączem USB-C, ładowarka 65 W, tekturka z QR-kodami do strony producenta, kluczyk do karty SIM, a także pokrowiec na telefon, wykonany z twardego, przezroczystego plastiku. Etui przykrywa praktycznie tylko dół i górę obudowy, a boki są odsłonięte. Po nałożeniu poprawia trzymanie telefonu, niestety ma też wadę – szybko się rysuje i matowieje, przez co traci estetyczny wygląd.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl