Xiaomi sypnie smartfonami. Jeszcze w listopadzie trzy mocne Redmi

Końcówka roku będzie obfitowała w premiery smartfonów. Xiaomi przygotowuje trzy nowe modele, które mogą zadebiutować już w listopadzie. Chodzi o serię Redmi K70. Do nas przynajmniej jeden z tych telefonów trafi jako Poco.

Smartfony z serii Redmi K co roku miały swoje premiery w grudniu, ale tym razem prawdopodobnie zobaczymy je już 29 listopada, co sugeruje sam producent. Będą to modele: Redmi K70E, Redmi K70 i Redmi K70 Pro. Żaden z nich nie pojawi się raczej poza Chinami, ale jeden lub dwa z nich trafią na światowe rynki jako telefony Poco.

Redmi K70E

Xiaomi ujawniło już kilka informacji na temat nadchodzących nowości. Najniżej pozycjonowany model Redmi K70E będzie dostępny z nowym, dziś zaprezentowanym układem MediaTek Dimensity 8300 (4 nm, 3,35 GHz), ale w wersji Ultra, prawdopodobnie przyspieszonej. W teście AnTuTu 10 Redmi K70E zdobył ponad 1,5 mln punktów.

Telefon zadebiutował też w Geekbench 6.2, gdzie wystąpił w konfiguracji z 16 GB RAM. Wyniki są obiecujące, choć nie rekordowe: 1248 dla jednego rdzenia i 4177 dla wielu rdzeni. Smartfon w Chinach ma kosztować od 1999 juanów, czyli około 1130 zł. U nas może zadebiutować jako Poco F6.

Redmi K70

Sercem średniego modelu Redmi K70 ma być Snapdragon 8 Gen 2. W naszej części świata K70 może się ukazać jako Poco F6 (jeżeli nie będzie nim rebrandowany K70E) lub Poco F6 Pro.

Z nieoficjalnych danych wynika, że Redmi K70 otrzyma ekran AMOLED w rozdzielczości 2K z odświeżaniem 120 Hz, Sekcję foto stworzą trzy tylne aparaty 50 Mpix + 13 Mpix (szerokokątny) + 50 Mpix (tele). Energię dostarczać będzie akumulator 5500 mAh z ładowaniem 90 W. Smartfon zapewni wytrzymałość IP68. Dostępny będzie z systemem HyperOS.

Wiadomo też, jak wygląda ten model – uwagę zwracają cztery duże elementy sekcji foto, w tym trzy obiektywy. Cena Redmi K70 zapowiadana jest w najtańszym wariancie na 2499 juanów, czyli 1412 zł.

Redmi K70 Pro

Topowy Redmi K70 Pro napędzany będzie z kolei najnowszym Snapdragonem 8 Gen 3. Tu również znajdzie się ekran AMOLED 2K 120 Hz, ale o wysokiej jasności aż 2700 nitów. Sekcja foto będzie się składać z aparatów 50 Mpix + 12 Mpix + 50 Mpix. Aparat tele pozwoli na uzyskanie zoomu optycznego 2x.

Energię dostarczy akumulator 5120 mAh z ładowaniem 120 W. W K70 Pro z tyłu obudowy również zobaczymy cztery duże elementy sekcji foto (zdjęcie otwierające), co wygląda dość specyficznie. Na ten model trzeba będzie wydać co najmniej 3299 juanów, czyli 1864 zł.

Ceny zapowiadają się atrakcyjnie, więc dodając do tego mocne specyfikacje, Xiaomi może być pewne sukcesu serii Redmi K70 oraz ich ewentualnych odpowiedników z serii Poco F6.

