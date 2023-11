Samsung Galaxy A35 5G wygląda jak flagowiec. Będzie hit

Samsung Galaxy A35 5G to kolejna, nadciągająca nowość z popularnej serii Galaxy A. Wiemy już, jak wygląda debiutujący wkrótce model. W porównaniu do poprzednika jest mała, ale znacząca poprawa.

Galaxy A35 5G to następca całkiem udanego Galaxy A34 5G (na zdjęciu otwierającym), a zarazem kolejna, zbliżająca się nowość Samsunga – w najbliższym czasie zadebiutują też Galaxy A15 5G, Galaxy A25 5G i Galaxy A55 5G.

Serwis MySmartPrice we współpracy z OnLeaks opublikował wysokiej jakości rendery Galaxy A35 5G i jego wizualizację 3D. Nowy telefon Samsunga nie zaskakuje – koreański producent niezmiennie trzyma się stylistyki zapoczątkowanej przez serię Galaxy S23 z charakterystycznymi trzema obiektywami ułożonymi w jednej linii wzdłuż boku obudowy. Także i teraz oczka aparatów wystają bezpośrednio z tylnego panelu i nie są wydzielone na osobnej wyspie. Takie wzornictwo sprawia, że również i Galaxy A35 5G z daleka będzie wyglądał jak jeden z modeli flagowych.

Galaxy A35 5G upodabniają do flagowej serii nieco zmniejszone ramki wokół ekranu oraz okrągłe, niewielkie wycięcie na aparat selfie – zamiast litery U jak w Galaxy A34 5G, co zdradzało budżetowy charakter telefonu. To dość ciekawa zmiana.

Spodziewane wymiary Galaxy A35 5G to 161,6 x 77,9 (78,5 mm z aparatami) x 8,2 mm. Na obudowie znajdzie się płaski ekran o przekątnej 6,6 cala.

Niestety, inne dane techniczne telefonu nie są jeszcze znane. Można się jednak spodziewać, że w Galaxy A35 5G, w porównaniu do poprzednika Samsung nie wprowadzi rewolucyjnych zmian.

Dla przypomnienia w Galaxy A34 5G znalazł się ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+, układ Dimensity 1080, do 8 GB RAM i do 256 GB pamięci wewnętrznej, a także potrójny aparat z główną matrycą 48 Mpix. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 25 W. W Galaxy A35 5G prawdopodobnie pojawi się nowszy układ SoC i aparat 50 Mpix.

W Polsce Galaxy A34 5G startował z ceną od 1899 zł, więc Galaxy A35 5G też powinien zmieścić się w pułapie do 2 tys. zł. Telefon zadebiutuje w pierwszym kwartale 2024 roku.

