Samsung Galaxy A34 5G: dobry średniak udający flagowca (test)

Samsung ponownie przemeblował serię Galaxy A. W tegorocznej generacji zniknął z niej jeden model, a dotychczasowy, niepozorny szarak z trójką w nazwie teraz stał się całkiem interesującym i wcale też nietanim smartfonem z wysokiej średniej półki. Sprawdźmy, czym kusi Galaxy A34 5G.

Samsung Galaxy A34 5G wkroczył do Polski w połowie marca, razem z modelem Galaxy A54 5G. Choć numerek „3” w nazwie modelu sugeruje, że mamy do czynienia z modelem niżej pozycjonowanym, to trzeba też pamiętać, że Samsung przemeblował w ostatnim czasie serię Galaxy A i tym sposobem Galaxy A34 5G stał się drugim pod względem wydajności jej reprezentantem. Wyżej jest tylko Galaxy A54 5G.

Cena za ten telefon też nie należy do najniższych. Samsung Galaxy A34 5G w wariancie 6/128 GB w dniu premiery został wyceniony na 1899 zł, a model 8/256 GB oznaczał wydatek 2149 zł. Ceny będą pewnie wkrótce trochę spadać, pojawią się nowe promocje, ale też nie są to kwoty zachęcające do natychmiastowego kupna. Z drugiej strony Samsung Galaxy A34 5G ma naprawdę sporo do zaoferowania – spójrzmy więc, czy warto.





Co w zestawie?

Samsung jest konsekwentny. Odkąd podjął decyzję, że nie dodaje do swoich telefonów ładowarek, to się tego trzyma. W rezultacie nabywca Galaxy A34 5G otrzyma płaskie pudełko, w którym poza smartfonem znajdzie tylko kabel USB-C, kluczyk SIM i dokumentację. Etui też nie ma, ale akurat w tym telefonie nie jest to specjalnie potrzebne.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł.