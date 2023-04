Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G: tak się dziś robi średniaki (test)

Redmi Note 12 Pro 5G ma wszystko to, czego pewnie szukasz we w miarę przystępnym cenowo smartfonie średniej klasy. Zgrabną obudowę, piękny ekran, sprawny układ SoC, głośniki stereo z Dolby Atmos i aparat z matrycą znaną z flagowców. Jest też spory akumulator z szybkim ładowaniem. Czy w takim połączeniu coś mogło się nie udać?

Smartfony z serii Redmi Note zawsze łączyły przystępną cenę z możliwościami trochę droższych modeli. Jednocześnie jednak zawsze miały w sobie coś dobitnie taniego – a to zauważalnie plastikową obudowę, a to taki sobie ekran, albo podstawowy aparat. Później jednak producent zaczął mocno piąć się w górę i już na przykład testowany przeze mnie niemal równo dwa lata temu Redmi Note 10 Pro z AMOLED-em i aparatem 108 Mpix był tym telefonem, który zmieniał układ sił na smartfonowej średniej półce. Model sprzed dwóch lat pod wieloma względami „niszczył system”. Choć miał pewne wady, uważam go za jeden z najbardziej udanych średniopółkowych telefonów Xiaomi. Czy tegoroczna generacja również ma taki potencjał?

Ile kosztuje Redmi Note 12 Pro 5G?

Nowa seria Redmi Note 12 zadebiutowała w Polsce pod koniec marca i reprezentowały ja cztery modele. Opisywany Redmi Note 12 Pro 5G to model trzeci pod względem możliwości, bardziej zaawansowany jest tylko Note 12 Pro+. Na polskim rynku oficjalnie wszedł do sprzedaży wariant z pamięcią 6/128 GB wyceniony na 1899 złotych. Za tyle kupimy ten telefon w oficjalnych kanałach sprzedaży, w tym w sklepach internetowych Xiaomi. Powstała też wersja 8/128 GB, która oferowana jest wyłącznie przez nieautoryzowanych sprzedawców, a do tego w cenie nawet o 350 zł niższej niż oficjalny model 6 GB. Dobrze szukając, znajdziemy jeszcze jeden wariant - 8/256 GB, też niedostępny w oficjalnej dystrybucji producenta. W ogóle bym się na ten temat nie rozpisywał, gdyby nie fakt, że polski oddział Xiaomi przekazał nam do testów właśnie taką „nieistniejącą” wersję 8/128 GB.

Wracając jeszcze do Redmi Note 10 Pro – porównywalny model sprzed dwóch lat wkraczał na rynek w cenach 1299 i 1499 zł. Dwunastka jest więc wyraźnie droższa i nie można twego tłumaczyć tylko inflacją. Zobaczmy więc, co zyskujemy za te dodatkowe kilka stówek więcej.

Co w zestawie?

W białym pudełku z Redmi Note 12 Pro 5G znajdziemy niemal standardowy dla Xiaomi zestaw. Poza samym telefonem, jest tam ładowarka 67 W, kabel USB-A USB-C, kluczyk SIM, dokumentacja oraz etui.



Pokrowiec wykonany jest z grubego, dość sztywnego tworzywa o niemal pełnej przezroczystości. Na pewno gwarantuje duża ochronę i wzmacnia pewność uchwytu, ale jak inne podobne akcesoria – nie dodaje smartfonowi uroku. Z powodu specyficznych cech obudowy może się jednak okazać niezbędny.

