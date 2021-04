Galaxy A32 5G: najtańszy smartfon Samsunga z 5G. Jest szybki w sieci i mą dobrą baterię

Duży ekran, łączność 5G, sprawna praca systemu, a do tego bardzo dobry czas pracy na baterii i relatywnie niska cena. Brzmi jak smartfon idealny? Niestety, do tego trochę brakuje, a nabywca Galaxy A32 5G będzie musiał się liczyć z pewnymi kompromisami. Wciąż jest to jednak ciekawa propozycja dla oszczędnych użytkowników, którzy chcą się przekonać o zaletach 5G.

Gdy sieci 5G zaczęły zyskiwać na znaczeniu i popularności, stało się jasne, że kluczem do sukcesu producentów smartfonów i operatorów są tanie telefony z obsługą sieci w tym standardzie. Ostatnie miesiące wiązały się z premierami coraz bardziej dostepnych smartfonów 5G i do tego wyścigu dołączył też Samsung. Galaxy A32 5G to w tej chwili najtańszy smartfon w ofercie producenta, który pozwala korzystać z 5G, choć nie najtańszy na rynku. W naszych realiach jak na razie dolną granicę cenową 999 zł udało się ustalić Realme 7 5G, Testowany Galaxy A32 5G wyceniony został przez producenta na 1249 zł, co wciąż jest atrakcyjną kwotą. Obydwa modele mają wiele cech wspólnych i nie będzie przesadą stwierdzenie, że Galaxy A32 5G to odpowiedź Samsunga na telefon Realme. Czy warto dopłacić te 250 zł do produktu z Korei? Sprawdźmy to!

Zobacz: Realme 7 5G - tani telefon, a ma 5G i wiele innych zalet

Najważniejsze cechy

Plastikowa obudowa, metalowa ramka, szkło ekranu Gorilla Glass 5,

Wymiary: 164,2 x 76,1 x 9,1 mm, masa: 205 g,

Ekran TFT o przekątnej 6,5 cala HD+ (720 x 1600, 270 ppi), proporcje 20:9,

Układ MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm, 2x Cortex-A76 2,0 GHz i 6x Cortex-A55, 2,0 GHz, GPU Mali-G57 MC3),

Pamięć RAM 4 GB, pamięć wewnętrzna 64 GB, karty pamięci microSD do 1 TB,

Dual SIM nano, złącze hybrydowe wymienne z microSD,

Łączność 5G w pasmach Sub6 FDD N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N20 (800), N28 (700), N66 (AWS-3) i TDD N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N78 (3500),

LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, NFC,

Lokalizacja GPS, GLONASS, Galileo, Beidou,

USB 2.0 typu C, USB-OTG,

Główny aparat 48 Mpix (0,8 µm, f/1,8, 26 mm, PDAF) + aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 123˚) + aparat makro 5 Mpix (f/2.4,) + czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4), zoom cyfrowy do 10x,

Nagrywanie wideo 4K 30 kl./s, 1080p 30 kl./s, HD 120 kl/s w slo-mo,

Przedni aparat 13 Mpix (f/2,2), 1080p 30 kl./s

Głośnik mono,

Wyjście audio 3,5 mm,

Czytnik linii papilarnych z boku obudowy,

Akumulator 4500 mAh, szybkie ładowanie 15 W,

Android 11 z interfejsem One UI 3.1,

Cena producenta: 1249 zł.

Co w zestawie?

Po budżetowym modelu z serii Galaxy A trudno spodziewać się bogatego zestawu. W zwykłym, białym pudełku poza smartfonem znajdziemy ładowarkę 10/15 W, kabel zasilający USB C, kluczyk do kart SIM oraz instrukcję obsługi i gwarancję. Standard dla telefonów tej klasy, dobrze, że przynajmniej Samsung nie poskąpił ładowarki, jak w Galaxy S21.

