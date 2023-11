Galaxy A15 5G, telefon za grosze na start prawdziwego 5G

Samsung przygotowuje kolejny niedrogi smartfon z 5G. W sieci pojawiły się doniesienia o Galaxy A15 5G, który mimo zapowiadanej niskiej ceny zaoferuje sensownie zbalansowane parametry.

Wśród spodziewanych premier Samsunga poza telefonami Galaxy A55 i Galaxy A25 5G znalazł się także budżetowy model Galaxy A15 5G. W sieci pojawiły się jego pierwsze rendery, dane techniczne i spodziewana cena.

Samsunga Galaxy A15 5G: jak wygląda?

Rendery upublicznione przez serwis Newzonly przedstawiają Galaxy A15 5G w ciekawym kolorze – ciemnym niebieskim, ostatnio dość rzadko spotykanym na rynku. Poza tym wariantem mają też powstać wersje czarna, żółta i jaśniejsza niebieska. Wzornictwo obudowy nie zapowiada rewolucji – nowy model bardzo przypomina z wyglądu poprzednika, czyli Galaxy A14 5G. Charakterystyczne trzy oczka aparatów, ułożone w rzędzie, pojawiają się w kolejnych generacjach telefonów Samsunga.

W ekranie Galaxy A15 5G znalazło się wycięcie w kształcie litery U, gdy w poprzedniej serii było ta raczej płytkie V. Wyświetlacz nowego modelu ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400) i odświeżanie do 90 Hz.

Sercem Galaxy A15 5G ma być tym razem nowszy układ MediaTek Dimensity 6100+ z rdzeniami CPU do 2,2 GHz i GPU Mali G57. W poprzedniku zastosowano Exynosa 1330, choć istnieje też wariant z leciwym Dimensity 700. Wielkość pamięci RAM w „piętnastce” pozostaje nieznana, ale możliwe, że Samsung znów będzie chciał zaoszczędzić i nowy model otrzyma od 4 GB RAM. Wewnętrznej, co już wiemy, ma być maksymalnie 128 GB w standardzie UFS 2.2. Nie zabraknie rozszerzenia na kartę microSD o pojemności do 1 TB.

Wykorzystanie układu Dimensity 6100+ oznacza, że telefon zapewni łączność 5G o prędkości pobierania do 3,3 Gbps, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i lokalizację w 5 lub nawet 6 systemach satelitarnych.

Konfiguracja aparatów nieznacznie się polepszy. Głowna jednostka w Galaxy A15 5G pozwoli na robienie zdjęć w rozdzielczości do 50 Mpix, w tym z cyfrowym zoomem 10x. Drugi aparat 5 Mpix połączony ma być z obiektywem szerokokątnym, a listę uzupełnia sensor 2 Mpix, prawdopodobnie do pomiaru głębi. W ekranowym wycięciu znajdziemy aparat 13 Mpix do selfie.

Źródła donoszą także, że Galaxy A15 5G wyposażony ma być w akumulator 5000 mAh z ładowaniem 25 W.

Specyfikacja Galaxy A15 5G nie zapowiada się na szczególnie wyśrubowaną, ale telefon ma kilka potencjalnych atutów, biorąc pod uwagę segment cenowy. Newzonly podaje, że nowy smartfon Samsunga ma być dostępny od równowartości 149 USD, czyli niecałych 600 zł. Jest to cena prognozowana dla Indii, więc w Polsce smartfon może kosztować 900-1000 zł.

To i tak niewiele, a Galaxy A15 5G mógłby się stać kolejnym potencjalnym przebojem w ofercie operatorskiej, sprzedawanym jako „tani telefon 5G” po starcie polskiego 5G w paśmie 3,6 GHz. Nowy smartfon pojawi się najprawdopodobniej na początku 2024 roku.

Zobacz: Samsung Galaxy A55 5G dostał certyfikat 3C. Premiera wkrótce

Zobacz: Samsung Galaxy A25 5G: Polacy rzucą się na ten telefon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Newzonly / Paras Guglani

Źródło tekstu: Newzonly