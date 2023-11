Samsung Galaxy A55 5G dostał certyfikat 3C. Premiera wkrótce

Samsung szykuje nowe smartfony z rodziny Galaxy A. Najlepszy z dotychczas ujawnionych otrzymał właśnie certyfikat 3C. Premiery urządzenia można się spodziewać na początku przyszłego roku.

Samsung Galaxy A55 5G będzie prawdopodobnie "topowym" modelem z nowej serii smartfonów z rodziny Galaxy A. Urządzenie to, oznaczone numerem modelu SM-A5560, otrzymało właśnie chiński certyfikat 3C. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że nadchodzący smartfon będzie obsługiwał samsungowe "superszybkie ładowanie" o mocy do 25 W. Czyli pod tym względem u Koreańczyków nic się nie zmienia. W opakowaniu z nadchodzącym smartfonem ładowarki nie będzie, co dotyczy również wielu innych "Galaktyk".

Średniopółkowy smartfon Samsunga ma być pierwszym urządzeniem napędzanym układem Exynos 1480 (4 x 2,75 GHz + 4 x 2,05 GHz). SoC został sprawdzony za pomocą testu Geekbench 5, w którym wykręcił 882 punkty dla jednego rdzenia oraz 2808 punktów w teście Multi-Core. To więcej niż w przypadku Exynosa 1380 w Galaxy A54 5G, z wynikami na poziomie 778 i 2752. W finalnym produkcie może być jeszcze lepiej.

Exynos 1480 to podobno pierwszy SoC ze średniej półki cenowej, który korzysta z procesora graficznego AMD. Wcześniej Samsung używał go na przykład w Exynosie 2200, napędzającym smartfony z serii Galaxy S22.

Wróćmy do Galaxy A55 5G. Smartfon ten ma mieć z tyłu główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 Mpix oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix. Zdjęcia selfie zrobimy 32-megapikselowym aparatem z przodu. Takie same parametry mają aparaty w Galaxy A54 5G. Więcej danych dotyczących nadchodzącego smartfonu powinniśmy poznać w nadchodzących tygodniach.

Samsung Galaxy A55 5G powinien zadebiutować w początkowym okresie 2024 roku.

