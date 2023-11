Samsungi Galaxy S22 dostały One UI 6 i Androida 14

Polscy użytkownicy smartfonów z serii Samsung Galaxy S22 mogą już zaktualizować oprogramowanie swoich urządzeń do Androida 14 z interfejsem One UI 6.

Oprogramowanie One UI 6 z Androidem 14 trafiło na pokłady kolejnych smartfonów Samsunga. Tym razem dotyczy to ubiegłorocznych flagowców koreańskiego producenta, do których należą modele Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra.

Co nowego w One UI 6?

Dla modelu Galaxy S22 Ultra najnowsza aktualizacja oprogramowania nosi numery wersji S908BXXU6DWK4 oraz S908BOXM6DWK4 i ma rozmiar 3103,49 MB. Zawiera ona odświeżony panel szybkich ustawień, zapewniający łatwiejszy dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji. Razem z aktualizacją otrzymujemy również ulepszony ekran startowy i widżety, nowy wygląd emoji oraz wiele innych ulepszeń, które mają przenieść korzystanie z Galaxy na wyższy poziom.

Pełna lista zmian jest bardzo długa – dołączamy ją niżej w formie graficznej (kliknij, by powiększyć).

