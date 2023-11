Samsung Galaxy Watch6 Classic – dla mnie zegarek prawie idealny (test)

Ubiegłoroczny Samsung Galaxy Watch5 Pro był udanym smartwatchem koreańskiego producenta, ale zabrakło w nim jednego z najbardziej użytecznych rozwiązań, z którego korzystałem na co dzień. Wróciło ono w najnowszym Galaxy Watch6 Classic, który od trzech miesięcy gości na moim nadgarstku.

Inteligentne zegarki każdego roku podlegają zmianom, które nie zawsze stanowią krok do przodu. Na szczęście inaczej jest w przypadku najnowszego Samsung Galaxy Watch6 Classic, w którym koreański producent wycofał się z wielkiego błędu popełnionego w 2022 roku. Polegał on na zastąpieniu obrotowej ramki w Galaxy Watch5 Pro jej dotykowym odpowiednikiem. Ten, jak napisałem w recenzji tamtego urządzenia, jest tak irytujący w użytkowaniu, że wręcz bezużyteczny.

W topowej szóstce znów można sterować zegarkiem za pomocą wygodnego pierścienia wokół ekranu, ale nie jest to jedyna zmiana w stosunku do poprzednika. Znajdziemy tu również większy wyświetlacz, a wewnątrz obudowy pracuje wydajniejszy procesor. Skurczyła się za to bateria. Są też oczywiście inne ulepszenia.

Samsung Galaxy Watch6 Classic to zegarek prawie idealny dla mnie. Dlaczego tak uważam? Odpowiedzi na to oraz inne pytania szukaj w poniżej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja smartwatcha (SM-R965F):

Koperta ze stali nierdzewnej, szafirowe szkło,

Certyfikat MIL-STD-810H, wodoodporność do 5 atmosfer (IP68),

Pasek z mocowaniem 20 mm, można użyć pasków innych firm,

Wymiary: 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, masa: 59 g,

1,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli (320 ppi),

Dwurdzeniowy procesor Exynos W930 (2 x Cortex-A55 @1,4 GHz), 5 nm,

2 GB RAM-u, 16 GB pamięci masowej,

Łączność LTE (eSIM), Wi-Fi a/b/g/n 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou, NFC,

Wbudowany głośnik i mikrofon, wibracje,

Czujniki: akcelerometr, barometr, czujnik analizy impedancji bioelektrycznej (BIA), elektryczny czujnik pracy serca (EKG), żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik temperatury na podczerwień, czujnik światła, pulsometr optyczny,

Wybrane funkcje: wykrywanie i śledzenie aktywności, wykrywanie upadku, automatyczne wykrywanie czasu odpoczynku, pomiar tętna, SpO2, ciśnienia krwi i składu ciała, EKG, monitorowanie snu, pomiar temperatury ciała podczas snu, licznik spalonych kalorii, płatności zbliżeniowe,

Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 425 mAh, ładowany bezprzewodowo (Qi) z mocą do 10 W,

Wear OS 4 z interfejsem One UI 5.0 Watch (test na oprogramowaniu R965FXXU1AWI1),

Cena początkowa: 2299 zł.

Zawartość opakowania

Niniejsza recenzja dotyczy prywatnego zegarka Samsung Galaxy Watch6 Classic, który kupiłem w wersji z łącznością LTE oraz obudową w kolorze srebrnym (Silver). W pudełku, oprócz smartwatcha z paskiem, znalazła się magnetyczna ładowarka indukcyjna z przymocowanym na stałe przewodem USB-C. Zestaw uzupełniały wielojęzyczne dokumenty – krótka instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.



Wygląd zewnętrzny i ergonomia

Cechą charakterystyczną i zaletą inteligentnych zegarków Samsunga jest prosty i elegancki design, który dotyczy również najnowszego przedstawiciela Galaxy Watchy. W używanym przeze mnie modelu koperta została wykonana ze stali nierdzewnej, co stanowi w pewnym sensie „downgrade” w stosunku do poprzednika, w którym zastosowano tytan. Pozostało za to szafirowe szkło chroniące wyświetlacz.

To co najważniejsze, wokół okrągłego ekranu znowu jest obrotowy pierścień, dzięki któremu obsługa smartwatcha jest o wiele wygodniejsza niż tylko za pomocą przycisków i dotykowego ekranu. Pierścień ma na zewnętrznym boku niewielkie żłobienia, dzięki czemu łatwiej jest z niego korzystać.

Fizyczny pierścień umożliwia poruszanie się po interfejsie również wtedy, gdy chronimy ręce w rękawiczkach – nawet takich, za pomocą których obsługa dotykowego ekranu jest niemożliwa. Przydaje się również, gdy ekran zegarka jest mokry. Dotyk przestaje w takiej sytuacji pracować poprawnie, a obrotowy, fizyczny pierścień wciąż działa.

Na prawym boku zegarka producent umieścił dwa wydłużone przyciski. Za pomocą górnego włączymy i wyłączymy zegarek, a także przejdziemy do ekranu głównego. Dolny przycisk służy do cofania. Poniżej linii przycisków, na dolnej krawędzi smartwatcha, znajduje się otwór wbudowanego mikrofonu. W podobnym miejscu, ale po lewej stronie zegarka, znajdziemy podwójną szczelinę wylotową głośnika. Z kolei na górze, tuż przy pasku, zlokalizowany jest otwór służący do mierzenia ciśnienia atmosferycznego.

Podobnie jak w poprzednikach, centralne miejsce na spodzie koperty obudowy zajmuje optyczny czujnik tętna. Na prawo od niego zobaczymy czujnik temperatury na podczerwień, który zadebiutował w poprzedniej serii zegarków Samsunga. Nieco wyżej, tuż przy krawędzie, umieszczony został otwór kompensacji ciśnienia.

Samsung Galaxy Watch6 Classic ma silikonowy pasek z klasycznym zapięciem oraz nowym sposobem łączenia go zegarkiem. Aby odczepić pasek, wystarczy… nacisnąć przycisk. W mediach można przeczytać, że u niektórych użytkowników mogło dojść do wypięcia się paska podczas noszenia urządzenia na nadgarstku, szczególnie kościstym. U mnie taki problem na szczęście nie wystąpił.

Fabryczny pasek w koreańskim zegarku można wymienić na dowolny inny ze standardowym mocowaniem w rozmiarze 20 mm. To kolejna zaleta tego smartwatcha.

Podobnie, jak wcześniejsze zegarki Samsunga, najnowszy model jest bardzo wygodny w noszeniu. Na co dzień w zasadzie prawie nie zauważam, że mam coś na nadgarstku. To zasługa między innymi dosyć lekkiej konstrukcji (chociaż w ostatnich latach trochę się jej utyło) oraz wygodnego i przyjemnego w dotyku giętkiego paska.

Wyświetlacz i jakość obrazu

Za wyświetlanie obrazu w Galaxy Watch6 Classic odpowiada okrągły panel Super AMOLED o średnicy 1,5 cala i rozdzielczości 480 x 480 pikseli. Ekran jest wyraźnie większy niż w Galaxy Watch5 Pro przy zachowaniu zbliżonej gęstości pikseli (320 ppi). Wyświetlany obraz jest zawsze ostry, a poszarpane krawędzie nie rzucają się w oczy.

Obraz na ekranie ma wystarczającą jasność i świetne kolory. Widać to już na ekranie głównym, w szczególności gdy ustawimy tarczę zegara z płynnie poruszającymi się wskazówkami – w niektórych przypadkach wyglądają jak fizyczne wskazówki w klasycznym zegarku, a także w wielu innych miejscach.



Ekran Samsunga Galaxy Watch6 Classic oferuje płynną regulację jasności oraz sterowanie automatyczne, na podstawie wbudowanego czujnika oświetlenia. Wysoka maksymalna jasność oraz doskonały kontrast przekładają się na świetną czytelność w każdych warunkach. Nawet w słoneczny dzień mogłem komfortowo korzystać z zegarka na otwartym terenie.

Ekran jest oczywiście dotykowy, a czułość tego elementu wyposażenia można zwiększyć tak, by dało się go używać w rękawiczkach (oczywiście nie każdych). Wciąż możemy również skorzystać z funkcji Blokada przed wodą, która wyłącza dotyk podczas pływania, gdy i tak jest bezużyteczny.

Domyślnie wyświetlacz w zegarku firmy Samsung wyłącza się, gdy z niego nie korzystamy. Możemy jednak włączyć funkcję Always On Display, dzięki czemu godzina jest zawsze widoczna. Obraz się wtedy przyciemnia, w przypadku niektórych tarcz staje się czarno-biały, znika również wskazówka sekundnika (jeśli taka jest na używanej tarczy zegara). Efektem włączenia funkcji jest również wyższe zużycie energii. Coś za coś.

Interfejs systemowy i aplikacje

Galaxy Watch6 Classic pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Wear OS 4.0 z interfejsem One UI 5.0 Watch. Oprogramowanie systemowe działa płynnie i stabilnie, co świadczy między innymi o dobrym dopasowaniu tego elementu wyposażenia do możliwości zastosowanego w smartfonie sprzętu. W porównaniu z poprzednikiem, w najnowszym modelu mamy nowszy i wydajniejszy procesor oraz więcej pamięci operacyjnej (RAM).

Interfejs systemowy jest dostosowany do okrągłego wyświetlacza, choć tu i ówdzie możemy zauważyć, że nie jest z tym tak dobrze jak z Tizenem, który był stosowany dawniej w smartwatchach Samsunga. Do poruszania się po systemie służy dotykowy ekran oraz obrotowy pierścień wokół niego, a także – w ograniczonym zakresie – fizyczne przyciski.

Jeśli chodzi o personalizację interfejsu, to przede wszystkim odbywa się to poprzez zmianę tarcz zegara. Wystarczy w tym celu dotknąć i przytrzymać aktualną tarczę, a następnie wybrać którąś z dostępnych i dostosować ją do własnych preferencji (jeśli jest taka możliwość). Dużą liczbę dodatkowych tarcz znajdziemy w sklepie Google Play.

Sklep Google Play jest również źródłem wszystkich innych aplikacji dla opisywanego w tej recenzji zegarka, jeśli coś nie zostało fabrycznie zainstalowane. Tam znajdziemy na przykład aplikację Portfel (dawniej Google Pay), dzięki której możemy płacić tym urządzeniem zbliżeniowo na przykład w sklepach stacjonarnych. Osobiście używam tej metody na zmianę z płaceniem zbliżeniowym za pomocą smartfonu.



Jeśli chodzi o aplikacje zainstalowane fabrycznie, ich zestaw jest podobny do tego w dwóch wcześniejszych edycjach smartwatchy Samsunga. Są programy do obsługi funkcji telefonicznych, co przydaje się zarówno gdy korzystamy z zegarka jako systemu głośnomówiącego do smartfonu, jak i gdy używamy dostępnej z jego poziomu łączności komórkowej. Są aplikacje do przesyłania wiadomości, a także narzędzia służące do kontroli naszego stanu zdrowia i śledzące naszą aktywność. Są również Mapy Google, Kompas, Kalendarz czy Kalkulator. Nie zabrakło również aplikacji, dzięki której możemy znaleźć smartfon sparowany z zegarkiem. Jej włączenie spowoduje uruchomienie dzwonka w telefonie.

Można też skorzystać z Asystenta Google w języku polskim, choć jego uruchomienie nadal wymaga wykonania kilku dodatkowych czynności. Tak przynajmniej było jeszcze trzy miesiące temu. Jednak da się tego dokonać i smartwatch może reagować na „OK Google”.

Do wprowadzania tekstów służy klawiatura QWERTY, na której pisanie jest całkiem wygodne, jeśli uwzględnimy jej bardzo mały rozmiar. Umożliwia ona wprowadzanie tekstu również za pomocą pisma odręcznego oraz głosu. To ostatnie wciąż jednak nie działa po polsku, więc warto sięgnąć po inne rozwiązanie. Osobiście korzystam z klawiatury Gboard, która z rozpoznawaniem naszego języka nie ma problemów.

Łączność z telefonem i światem zewnętrznym

Uruchamiając Samsunga Galaxy Watch6 Classic po raz pierwszy, należy sparować go ze smartfonem. Służy do tego aplikacja Galaxy Wearable, której możemy użyć na dowolnym telefonie z Androidem. Jest jednak pewien haczyk, a raczej wciąż występuje – niektóre funkcje smartwatcha działają tylko po sparowaniu go z Samsungiem Galaxy. Chodzi tu o pomiar ciśnienia krwi oraz rejestrację elektrokardiogramu, do czego potrzebna jest aplikacja Samsung Health Monitor. Ta dostępna jest tylko na urządzenia koreańskiego producenta. Mój osobisty Galaxy Watch6 Classic jest sparowany z Samsungiem Galaxy S22 Ultra.

Narzędzie Galaxy Wereable umożliwia kompleksowe zarządzanie podłączonym zegarkiem. Możemy tu między innymi zmienić kolejność skrótów na liście aplikacji, włączyć lub wyłączyć kafelki z funkcjami czy zmienimy zawartość szybkiego panelu (rozwijanego z góry ekranu). Jest tu również wiele innych opcji, które znajdziemy również w ustawieniach dostępnych z poziomu smartwatcha.

Galaxy Watch6 Classic łączy się ze smartfonem za pomocą Bluetooth, a za jego pośrednictwem może się łączyć również z Internetem. To ostatnie jest oczywiście możliwe również z dala od smartfonu, przez Wi-Fi lub – jeśli posiadamy wariant LTE urządzenia – sieć komórkową. Przy każdym rodzaju połączenia z poziomu smartwatcha możemy inicjować oraz odbierać połączenia telefoniczne oraz odbierać i wysyłać wiadomości.

Jedną z istotnych wad zegarka Samsung Galaxy Watch4 Classic było „przegrzewanie się” urządzenia podczas korzystania z łączności LTE przy słabym zasięgu sieci komórkowej. W takiej sytuacji system przechodził w tryb ograniczony, w którym z wielu funkcji (w tym związanych z łącznością) nie dało się korzystać. Problemy nie zawsze pojawiały się od razu, ale z czasem potrafiły być irytujące. Z tego powodu oddałem kupiony taki zegarek do sklepu w ramach rękojmi.

Później używałem modelu Galaxy Watch5 Pro, w którym problem ten również występował, ale znacznie rzadziej. W ciągu trzech miesięcy używania Samsunga Galaxy Watch6 Classic w miejscach, w których zasięgu sieci komórkowej nie ma prawie wcale, problemu z przegrzaniem się zegarka i przejściem w tryb ograniczony nie miałem wcale. Być może problem dotyczył Exynosa W920, którego w najnowszym modelu już nie ma.

Samsung Galaxy Watch6 Classic został wyposażony w odbiornik nawigacji satelitarnej, z czego skorzystamy na przykład podczas treningów bez smartfonu w pobliżu. Jest tu również cyfrowy kompas, który przyda się podczas przemierzania nieznanych okolic. Z kolei modułu NFC używam za każdym razem, gdy płacę zegarkiem zbliżeniowo w sklepach stacjonarnych. Przez ostatnie trzy miesiące wszystko to działało prawidłowo.

Podczas połączeń głosowych możemy używać głośnika i mikrofonu, które stanowią wyposażenie smartwatcha, lub skorzystać ze słuchawek podłączonych przez Bluetooth. W moim przypadku były to bezprzewodowe słuchawki Samsung Galaxy Buds2 Pro. W obu przypadkach jakość połączeń głosowych była dobra. Swojego rozmówcę słyszałem głośno i wyraźnie, podobnie jak on mnie.



Zegarek pokazuje również powiadomienia z wybranych aplikacji na smartfonie. W zależności od ustawień, możemy je zobaczyć zawsze lub tylko wtedy, gdy nie używamy sparowanego z zegarkiem telefonu. Możemy również wyciszyć w smartfonie powiadomienia z aplikacji, które pokażą się w zegarku. Po podłączeniu do zegarka słuchawek, powiadomienia mogą być odczytywane za pomocą syntezatora mowy. Jest też kilka innych opcji, które znajdziemy w aplikacji Galaxy Wereable.

Monitorowanie zdrowia i aktywności fizycznej

Samsung Galaxy Watch6 Classic to nie tylko zegarek do pokazywania aktualnej godziny, ale również urządzenie do śledzenia aktywności fizycznej użytkownika oraz monitorowania jego zdrowia. Smartwatch sam zachęca, by zrobić sobie przerwę na ruch, gdy tego nie robimy przez 50 minut. A każdy przejaw aktywności jest chwalony specjalnym komunikatem, nawet ten najmniejszy. Pochwałę otrzymamy również po osiągnięciu ustawionego dziennego celu aktywności. Domyślnie to 6000 kroków, 90 minut aktywności oraz 500 spalonych kilokalorii.

Wyniki pomiarów trafiają do aplikacji Samsung Health, gdzie możemy je przejrzeć. W niej również ustawimy na przykład, w które dni tygodnia oraz w jakich godzinach będziemy otrzymywać przypomnienia o konieczności ruchu, a także wybierzemy, czy puls ma być mierzony tylko ręcznie, automatycznie co 10 minut (gdy jesteśmy w bezruchu), czy w trybie ciągłym. Z kolei ustawienia funkcji śledzenia snu dotyczą tego, czy ma być przy tym mierzony poziom tlenu we krwi lub wykrywane chrapanie. Zegarek może również mierzyć w tym czasie temperaturę skóry, do czego przyda się wbudowany termometr na podczerwień. A to tylko początek tego, co potrafi ten zegarek.

Zegarek Samsunga potrafi wykryć poważny upadek. Gdy tak się stanie, urządzenie automatycznie zadzwoni na numer alarmowy. Domyślnie po 10-sekundowym odliczaniu z dźwiękiem ostrzegawczym zostanie wykonane połączenie z numerem 112. Poza zmianą tych parametrów, użytkownik może również wybrać, czy zegarek ma sprawdzać upadki zawsze, w czasie aktywności fizycznej, czy tylko podczas treningów.

Galaxy Watch6 Classic, podobnie jak poprzednicy, mierzy ciśnienie krwi oraz rejestruje elektrokardiogram (EKG). Jak wspomniałem wcześniej, funkcje te działają wyłącznie po sparowaniu zegarka ze smartfonem Samsung Galaxy (podczas korzystania z funkcji połączenie to nie jest potrzebne) i zainstalowania na tym ostatnim aplikacji Samsung Health Monitor. Z jej pomocą między innymi przeprowadzimy kalibrację smartwatchowego ciśnieniomierza.

Obie funkcje działają bardzo dobrze, a odczyty ciśnienia – po skalibrowaniu za pomocą medycznego ciśnieniomierza – wyglądają na prawidłowe (lub zbliżone do takich). Korzystanie z obu funkcji jest bardzo łatwe. Na przykład w przypadku EKG wystarczy przyłożyć palec do przycisku i poczekać 30 sekund.

Za pomocą zegarka Samsunga możemy również zbadać skład swojego ciała pod względem zawartości wody, tkanki tłuszczowej czy mięśni. Można z jego pomocą także śledzić aktywność fizyczną, w czym przydatny jest czujnik tętna oraz, w przypadku chodzenia, biegania, jazdy na rowerze itp., odbiornik GPS. Galaxy Watch6 Classic sam wykrywa niektóre rodzaje aktywności (możemy wybrać które), na przykład spacer czy jazdę na rowerze. Muszą one jednak trwać odpowiednio długo. Wybrany przez siebie trening możemy również uruchomić ręcznie, korzystając z bardzo bogatej ich listy.

Wszystkie dane związane z naszą aktywnością trafiają z zegarka do sparowanego smartfonu, gdzie możemy je znacznie wygodniej przeglądać w aplikacji Samsung Health.

Zasilanie

Samsung Galaxy Watch6 Classic jest zasilany akumulatorem o pojemności 425 mAh. To aż o 165 mAh mniej niż w przypadku Galaxy Watch5 Pro (590 mAh), ale jednocześnie o 64 mAh więcej niż w Galaxy Watch4 Classic. Gdy w pobliżu zegarka znajduje się smartfon, wystarcza to na około 2-3 dni korzystania z tego urządzenia – tak przynajmniej jest w moim przypadku. Im więcej używania LTE czy wbudowanego odbiornika GPS, tym krótszy czas pracy. W skrajnych przypadkach już po kilku godzinach bateria w Galaxy Watch6 Classic będzie pusta.

A jak wypada porównanie czasu pracy tego zegarka z poprzednikiem (Galaxy Watch5 Pro)? Jest wyraźnie gorzej, więc Samsung pod tym względem się nie popisał. Mało imponująca pojemność baterii i dość krótki czas pracy to największa wada zegarka Galaxy Watch6 Classic.

Czas pracy smartwatcha możemy nieco wydłużyć, rezygnując na przykład z takich funkcji, jak Always On Display czy ciągły pomiar tętna (ja ich nie używałem), a także korzystając z wbudowanych funkcji umożliwiających zmniejszenie zużycia energią. Jedna z nich powoduje wyłączenie wszystkich funkcji poza tarczą zegara, ale wydłuża czas pracy urządzenia do około 2 tygodni.

Samsung Galaxy Watch6 Pro jest ładowany indukcyjnie za pomocą sprzedawanej razem z zegarkiem podstawki ładującej o mocy 10 W. Pozwala ona na naładowanie pustej baterii do 100% w nieco ponad godzinę.

Wciąż jednak nie naładujemy baterii w zegarku przy użyciu dowolnej ładowarki indukcyjnej, nawet jeśli jest to produkt Samsunga. Na przykład w ładowarce Samsung Duo tylko jej wolniejsza część jest w stanie ładować Galaxy Watcha. Działa również ładowanie bezprzewodowym powerbankiem Samsunga oraz smartfonem Galaxy z bezprzewodowym ładowaniem zwrotnym.



Podsumowanie

Galaxy Watch6 Classic to topowy smartwatch firmy Samsung z 2023 roku, który stanowi kolejny etap ewolucji tych urządzeń, ale również krok w tył. To ostatnie nie zawsze jednak jest zmianą na gorsze, czym można nazwać porzucenie tytanowej obudowy z Galaxy Watch5 Pro na rzecz stali nierdzewnej (która wciąż jest świetnym materiałem) czy zmniejszenie pojemności baterii.

Ogromny plus dla Samsunga należy się za przywrócenie obrotowej ramki wokół ekranu, dzięki której obsługa urządzenia jest o wiele wygodniejsza. Jej dotykowy odpowiednik jest beznadziejny. W Galaxy Watch5 Pro problematyczny potrafił być również pasek z magnetycznym zapięciem, który utrudniał ładowanie akumulatora. W Galaxy Watch6 Classic wróciło klasyczne zapięcie, a przy okazji pojawił się nowy, łatwiejszy sposób odpinania paska od zegarka.

Niektórzy użytkownicy modelu Galaxy Watch4 Classic w wersji z łącznością komórkową, w tym ja, dostawały białej gorączki, gdy ich dość kosztowne urządzenia się przegrzewały i przechodziły w tryb ograniczony niemal za każdym razem, gdy zegarek przełączał się na LTE przy słabym zasięgu sieci. W mniejszym zakresie występowało to również w Galaxy Watch5 Pro. Samsung Galaxy Watch6 Classic wydaje się pozbawiony tej przypadłości – przez trzy miesiące użytkowania tego smartwatcha nie przydarzyła mi się ani razu, a mieszkam w miejscowości, gdzie zasięg sieci komórkowych jest bardzo słaby.

Samsung Galaxy Watch6 Classic jest zdecydowanie lepszy od swoich poprzedników, nawet jeśli niektóre zmiany w stosunku do zegarka z 2022 roku stanowią „downgrade”. Urządzenie świetnie wygląda i jest bardzo wygodne do noszenia. W najnowszym wydaniu oferuje jeszcze większy wyświetlacz, który jest czytelny w każdych warunkach, a także szybszy procesor i więcej pamięci RAM. A nad tym wszystkim (i nie tylko) pracuje najnowsza wersja systemu Wear OS, do którego już się chyba przekonałem (kiedyś zegarki Samsunga pracowały pod kontrolą Tizena).

Warto też zwrócić uwagę na to, że tym razem od razu można skorzystać z wbudowanego czujnika temperatury na podczerwień, choć wciąż w mocno ograniczonym zakresie. Z pozostałych czujników korzysta się podobnie jak w poprzedniku. Galaxy Watch6 Classic oferuje wiele wbudowanych funkcji, które służą do kontrolowania stanu zdrowia użytkownika oraz śledzenia jego aktywności fizycznych. Nie zabrakło wśród nich pomiaru ciśnienia krwi oraz rejestracji EKG, które nadal wymuszają korzystanie ze smartfonu Samsung Galaxy. Z kolei dzięki modemowi LTE, zegarek staje się – po wstępnej konfiguracji – samodzielnym urządzeniem. Wielki smartfon może zostać w domu, gdy idziemy na spacer lub przejażdżkę rowerową.

Samsung Galaxy Watch6 Classic w wersji LTE wszedł na polski rynek z ceną 2299 zł, choć dzięki promocji przedsprzedażowej i późniejszym akcjom, można było tę cenę nieco obniżyć. Dla porównania, Samsung Galaxy Watch5 Pro w wariancie LTE kosztował na start 2349 zł, z kolei Galaxy Watch4 Classic „tylko” 1999 zł. „Szóstka” wciąż jest droga, jednak według mnie warta zakupu, szczególnie jeśli uda się skorzystać z promocji obniżającej cenę.

Ocena końcowa: 9/10



Wady:

Stal nierdzewna zamiast tytanu (w Galaxy Watch5 Pro),

Klawiatura Samsung wciąż nie rozpoznaje mówionego języka polskiego,

Pomiar ciśnienia krwi oraz funkcja EKG są dostępne tylko po sparowaniu zegarka ze smartfonem Samsung Galaxy,

Bateria o mniejszej pojemności niż w Galaxy Watch5 Pro, krótszy czas pracy,

Brak kompatybilności z większością typowych ładowarek Qi,

Wysoka cena.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd klasycznego zegarka,

Kompaktowe rozmiary, niska masa, wygoda noszenia,

Wysoka jakość wykonania i użytych materiałów (stal nierdzewna i szafirowe szkło),

Wodoszczelność do 5 atmosfer,

Powrót klasycznego zapięcia paska, możliwość zastosowania standardowych pasków 20 mm,

Wysoka jakość wyświetlacza,

Powrót fizycznego, obrotowego pierścienia wokół ekranu,

Funkcjonalny interfejs oraz aplikacja Galaxy Wereable,

Sprawne rozpoznawanie pisma odręcznego, także w języku polskim,

Duże możliwości personalizacji wyglądu ekranu głównego dzięki dostępnym w sklepie tarczom zegarka,

Wysoka wydajność i kultura pracy,

Automatyczne wykrywanie różnych rodzajów aktywności fizycznej,

Wbudowane czujniki i funkcje monitorujące,

Możliwość zbliżeniowego płacenia zegarkiem,



Indukcyjne ładowanie baterii.



Galeria zdjęć zegarka

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl