Samsung król. Galaxy Buds2 Pro mam od premiery i jestem zachwycony (test)

Podczas sierpniowego wydarzenia w 2022 roku Samsung zaprezentował między innymi nowe bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro. Trafiły one na kilka miesięcy w moje ręce, dlatego mogłem się im lepiej przyjrzeć i sprawdzić w działaniu w różnych warunkach.

Samsung Galaxy Buds2 Pro to bezprzewodowe słuchawki douszne, wyróżniające się zwartą i lekką konstrukcją, dzięki czemu są o 15% mniejsze od słuchawek Galaxy Buds Pro. Ich wykonana z tworzywa sztucznego obudowa, w moim przypadku w kolorze Graphite, wygląda elegancko i pasuje do każdej „kreacji”. Kształt „pchełek” jest bardzo ergonomiczny, dzięki czemu łatwo je dopasować do uszu. Pomocne mogą być w tym również gumowe nakładki na wyloty głośników (wkładki do uszu), dostępne w trzech różnych rozmiarach. Podczas używania słuchawek można zupełnie o nich zapomnieć, nawet jeśli korzystamy z nich przez długie godziny, na przykład podczas podróży.

Wygląd, wyposażenie, specyfikacja

Od wewnętrznej strony każda słuchawki ma wylot głośników (niskotonowy + wysokotonowy) otoczony gumową wkładką do uszu, czujnik dotyku oraz metalowe styki do ładowania baterii. Z tej strony jest też wlot jednego z mikrofanów. Dwa pozostałe są skierowane na zewnętrz. Również po zewnętrznej stronie słuchawek znajdują się obszary dotykowe, służące do sterowania słuchawkami.

W komplecie ze słuchawki jest grafitowe etui ładujące z wbudowanym akumulatorem. Ten możemy naładować przewodowo, korzystając z wbudowanego portu USB-C, lub bezprzewodowo (indukcyjnie). Same słuchawki są ładowane za pomocą metalowych styków wewnątrz etui. Są tu również dwie diody wskaźnikowe: zewnętrzna pokazuje stan baterii etui, wewnętrzna stan baterii słuchawek.



Oprócz wymienionych elementów, w zestawie znalazł się też przewód USB-C, jak również krótka instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.

Najważniejsze dane techniczne:

Wymiary: 21,6 x 19,9 x 18,7 mm (jedna słuchawka), 50,2 x 50,1 x 27,7 mm (etui ładujące),

21,6 x 19,9 x 18,7 mm (jedna słuchawka), 50,2 x 50,1 x 27,7 mm (etui ładujące), Masa: 5,5 g (pojedyncza słuchawka), 43,4 g (etui ładujące),

5,5 g (pojedyncza słuchawka), 43,4 g (etui ładujące), Wytrzymałość: odporność na wodę IPX7,

odporność na wodę IPX7, Łączność: Bluetooth 5.3, 2,4 GHz, 13 dBm; Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP,

Bluetooth 5.3, 2,4 GHz, 13 dBm; Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Głośniki: dwudrożne (niskotonowy + wysokotonowy),

dwudrożne (niskotonowy + wysokotonowy), Mikrofony: 3 x High SNR + VPU + DNN + personalizowane kształtowanie wiązki,

3 x High SNR + VPU + DNN + personalizowane kształtowanie wiązki, Kodeki audio: SSC HiFi, AAC, SBC,

SSC HiFi, AAC, SBC, Funkcje: aktywna redukcja szumów (ANC), 360 Audio, Ambient Sound, Voice Detect, AirVent, SmartThings Find, Neck Stretch Reminder, Bixby Voice Wake-up,

aktywna redukcja szumów (ANC), 360 Audio, Ambient Sound, Voice Detect, AirVent, SmartThings Find, Neck Stretch Reminder, Bixby Voice Wake-up, Czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik dotykowy, Hall, VPU,

akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik dotykowy, Hall, VPU, Baterie: 61 mAh (w słuchawkach), 515 mAh (w etui),

61 mAh (w słuchawkach), 515 mAh (w etui), Żywotność baterii: do 4/15 (bez ANC) godzin odtwarzania dźwięku lub do 3,5/14 (bez ANC) godzin rozmów telefonicznych na jednym ładowaniu słuchawek,

do 4/15 (bez ANC) godzin odtwarzania dźwięku lub do 3,5/14 (bez ANC) godzin rozmów telefonicznych na jednym ładowaniu słuchawek, Ładowanie: przewodowe lub indukcyjne ładowanie etui, „kontaktowe” ładowanie słuchawek w etui,

przewodowe lub indukcyjne ładowanie etui, „kontaktowe” ładowanie słuchawek w etui, Cena początkowa: 999 zł.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl