Redmagic 9 Pro z kosmicznym wynikiem w benchmarku. To rekord

Redmagic 9 Pro będzie miał swoją premierę w najbliższy czwartek. O nowym smartfonie dla graczy wiemy już całkiem sporo, a teraz poznaliśmy jego wydajność. Telefon wykręcił świetny wynik w benchmarku.

Firma Nubia zapowiedziała, że seria Redmagic 9 Pro doczeka się premiery 23 listopada. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że poza głównym modelem wprowadzone zostaną także warianty Redmagic 9 oraz Redmagic 9 Pro+.

Producent ujawnił już kilka szczegółów modelu Redmagic 9 Pro, a teraz urządzenie trafiło na testy AnTuTu, gdzie osiągnęło bardzo dobry wynik – i jak dotąd najlepszy wśród smartfonów z Androidem.

W teście AnTuTu 10 Redmagic 9 Pro ze Snapdragonem 8 Gen 3 wykręcił aż 2 290 773 punktów. Z tego na CPU przypada 516 397 punktów, wynik GPU wynosi 904 492 punktów, część MEM to 457 734 punktów, a wynik UX to 412150 punktów. To rezultat lepszy niż osiągnął niedawno Oppo Find X7 z układem Dimensity 9300 (2 270 677), a także kilka innych, nowych smartfonów.

Redmagic 9 Pro w testowanej wersji to topowy wariant, łączący 24 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Na dobry wynik wpłynął także układ chłodzenia – smartfon ma wbudowany dodatkowy wentylator 22 000 RPM i przelot powietrza, dzięki którym układ SoC może pracować na pełnej mocy bez przegrzewania się i throttlingu.

Producent potwierdził też, że w serii Redmagic 9 Pro dostępne będzie ładowanie z mocą aż 165 W, co pozwoli zasilić telefon od 0 do 100% w 16 minut. Nie wiadomo jednak, czy taki wariant będzie dostępny globalnie. Może to dotyczyć modelu Redmagic 9 Pro+. Według Digital Chat Station podstawowy Redmagic 9 Pro ma akumulator 6500 mAh i ładowanie 80 W.

Wygląd telefonu jest już znany z licznych zdjęć i filmików krążących po X i Weibo. Redmagic 9 Pro ma całkiem płaską obudowę, pozbawioną nawet wystających aparatów, magnetyczne spusty do gier, przełącznik tryby gier oraz wspomniany wentylator. Dostępne będą wersje kolorystyczne: platynowa, czarno-szara i czarna. Nie zabraknie ledów RGB na tylnej ściance.



