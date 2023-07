Samsung Galaxy A54 – tak dobry, że aż nie wiem, co napisać (test)

Samsung Galaxy A54 to atrakcyjnie wyposażony smartfon ze średniej półki. Czy jest równie udanym produktem, co jego poprzednicy? Sprawdzamy!

Być może najbardziej medialnymi smartfonami firmy Samsung są flagowce z serii Galaxy S i składaki Galaxy Z, jednak gdyby spytać o najchętniej kupowany model, trzeba spojrzeć w zupełnie innym kierunku. Podejrzewam, że niewiele urządzeń może się pod tym względem równać z średniopółkową serią Galaxy A.

Piszę o tym dlatego, że jakiś czas temu do sklepów trafił Samsung Galaxy A54. Jego poprzednicy to absolutne bestsellery, które przekonały do siebie całe rzesze klientów. Czy tegoroczny model jest równie udany?

Na papierze wiele wskazuje na to, że tak. Producent kierował się zasadą, że nie ma sensu psuć tego, co działa. W efekcie specyfikacja telefonu sugeruje raczej łagodną ewolucję niż kosmiczne zmiany. Znajdziemy tu wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,4”, procesor Samsung Exynos 1380 oraz pojemny akumulator 5000 mAh. Jest też obiecujący aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz kilka mniej oczywistych pozycji, w tym m.in. wodoszczelna obudowa (IP67).

Za taki zestaw przyjdzie nam zapłacić w sklepach 2399 zł lub ok. 1600 zł, jeśli zdecydujemy się na zakup spoza autoryzowanej dystrybucji.

Co w zestawie?

W pudełku z Samsungiem Galaxy A54 znajdziemy bardzo ubogi zestaw akcesoriów. W zasadzie nawet o akcesoriach trudno tutaj mówić, bo poza telefonem dostajemy wyłącznie dokumentację, kluczyk do tacki SIM i kabel USB-C. Ładowarkę musimy dokupić osobno.

