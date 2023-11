OnePlus Open sprzedaje się jak świeże bułeczki

OnePlus Open to jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów tej marki. Po raz pierwszy się zdarzyło, że OnePlus wyprzedał swój produkt na oneplus.com w ciągu zaledwie tygodnia przedsprzedaży, i to na wszystkich rynkach.

Chiński producent chwali się, że od czasu premiery w połowie października 2023 roku OnePlus Open stał się silną konkurencją na rynku składanych smartfonów. Ma to być zasługa flagowej specyfikacji i wyróżniającej się, nowoczesnej konstrukcji. Smartfon charakteryzują płynne i szybkie działanie, wytrzymały zawias, świetne jasne ekrany, potrójny system aparatów sygnowanych marką Hasselblad i wydajne funkcje systemu OxygenOS 13.2 Open Canvas.

W Europie, po raz pierwszy w historii OnePlusa, smartfon został całkowicie wyprzedany w przedsprzedaży od 19 października do 26 października 2023 roku, jeszcze zanim wprowadzono go do oficjalnej dystrybucji. Druga pula smartfonów dostępna natychmiast po premierze również zniknęła w błyskawicznym tempie, zaledwie w ciągu 24 godzin. Ponadto OnePlus Open ustanowił w Europie rekordową liczbę subskrybentów powiadomień o dostępności dowolnego urządzenia OnePlus w ciągu ostatnich 2 lat na stronie oneplus.com.

Słowo "Open" nie tylko reprezentuje nową dla OnePlus otwieraną konstrukcję smartfonu, ale także otwartość marki na odkrywanie nowych możliwości technologicznych na rynku telefonów. Pozytywne przyjęcie smartfona OnePlus Open przez media i społeczność napędza markę, aby w myśl hasła „Never Settle” nie osiadać na laurach i rzucać kolejne wyzwania konkurencji oraz nieustannie dążyć do tworzenia jak najlepszych produktów.

OnePlus Open w kolorze Voyager Black jest dostępny na oneplus.com w cenie 1899 euro, czyli około 8300 zł, w ramach oferty Black Friday 2023. Smartfon w zielonej wersji kolorystycznej można kupić w ratach 0% w sieci Media Expert – sklep oferuje w takim modelu dwie raty gratis. Pełna cena w tym przypadku wynosi 8999 zł.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: OnePlus