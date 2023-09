Samsung Galaxy Fold 5 – test. Telefon dla świra

Samsung Galaxy Z Fold5 to flagowy składany smartfon w ofercie koreańskiego producenta. Czy nowy model warty jest swojej wysokiej ceny? Sprawdzamy!

Oryginalny Samsung Galaxy Fold z 2019 roku zrewolucjonizował rynek smartfonów, definiując de facto kategorię urządzeń składanych. To było jednak cztery lata temu. Od tego czasu dużo się zmieniło, a Samsung Galaxy Z Fold5 zdecydowanie nie wzbudza takich emocji jak protoplasta. To telefon znacznie bardziej zachowawczy, by nie powiedzieć… wtórny.

Ale na papierze nadal prezentuje się obiecująco. W końcu mamy bardzo wydajny procesor, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, niezły aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz dwa wysokiej klasy wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X. Ba, mamy nawet wodoszczelną obudowę, spełniającą normę IPX8.

To wszystko na papierze wygląda bardzo ładnie, ale czy telefon, który dostajemy, wart jest 9399 zł? W obliczu rosnącej konkurencji to pytanie wydaje się zasadne jak nigdy dotąd.

Co w zestawie?

W pudełku ze składakiem Samsunga znajdziemy telefon, dokumentację, kluczyk do tacki SIM i przewód USB-C. Niestety nie ma ładowarki, ale do tego chyba wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić (nawet jeśli nie pogodzić).

