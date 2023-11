OnePlus 12: polska premiera już w styczniu. Zgarnij flagowca za darmo

OnePlus podgrzewa atmosferę przed chińską premierą flagowca OnePlus 12, a co z debiutem globalnym? Fani marki nie będą musieli czekać długo. Telefon szybko dotrze także do Polski.

OnePlus 12 będzie miał swoją chińską premierę 5 grudnia. Wydarzenie to zbiega się 10-leciem marki OnePlus, które będą obchodzone dzień wcześniej. Producent podgrzewa już atmosferę i opublikował prawdziwe zdjęcia telefonu, wideo promocyjne, wyjaśnia też pewne detale telefonu – jak powód przeniesienia suwaka powiadomień Alert Slider na lewą stronę obudowy.

Zapowiada się bardzo ciekawie, ale co z premierą globalną i polską? Wszystko wskazuje na to, że fani marki nie będą musieli czekać zbyt długo. Co prawda producent nie ujawnił oficjalnie daty tego wydarzenia, ale zostało one ujawnione w regulaminie akcji promocyjnej OnePlus 12, która ruszyła także na polskiej stronie marki. Biorąc udział w akcji, można wygrać między innymi telefon OnePlus 12. Polski regulamin podaje, że akcja promocyjna kończy się pod koniec stycznia 2024 r., ale regulaminy w innych krajach wskazują datę 23 stycznia.

To już jest duże potwierdzenie, że OnePlus 12 dotrze do nas całkiem szybko. Teraz dziennikarz technologiczny i tipster Max Jambor potwierdza tę datę, podając, że seria OnePlus 12 będzie miała swoją globalną premierę 23 stycznia 2024 w Indiach. Z polskiego regulaminu akcji promocyjnej wynika, że OnePlus 12 wejdzie do sprzedaży na naszym rynku w przybliżonym terminie.

Drugim, spodziewanym modelem z nowej serii jest OnePlus 12R, który jednak prawdopodobnie, jak poprzednie modele z wyróżnikiem R, przeznaczony będzie wyłącznie na rynek indyjski.

OnePlus 12 z ekranem o janości 4500 nitów

OnePlus 12 wyposażony jest w ekran OLED LTPO o przekątnej 6,82 cala, w rozdzielczości QHD+ (1440 x 3168). W najnowszych wpisach na Weibo producent pochwalił się, że opracowany wspólnie z BOE ekran osiągnie maksymalną jasność aż 4500 nitów, a do tego pracę wyświetlacza będzie wspierać dodatkowy układ P1. Ekran uzyskał już certyfikat DisplayMate A+.

Za szybką pracę OnePlus 12 odpowiada układ Snapdragon 8 Gen 3, któremu towarzyszy nawet 24 GB RAM. Wewnętrznej będzie do 1 TB.

Główny aparat w OnePlus 12 wyposażony jest w matrycę Sony LYT808 o rozdzielczości 50 Mpix. Towarzyszy mu aparat szerokokątny 48 Mpix oraz aparat 64 Mpix (OV64B) z teleobiektywem, zapewniający zoom optyczny 3x. Za optykę i obrazowanie odpowiada firma Hasselblad.

Energię dostarczy akumulator 5400 mAh z ładowaniem przewodowym 100 W i bezprzewodowym 50 W. Wszystkim będzie dyrygował Android 14.

Zobacz: Realme GT5 Pro coraz bliżej. Znamy datę premiery

Zobacz: Dimensity 9300 niewypałem? Grzeje się i traci wydajność

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: Opracowanie własne