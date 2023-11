OnePlus 12. Producent odkrywa karty

Już za tydzień zadebiutuje OnePlus 12. Podgrzewając atmosferę, producent ujawnił wygląd telefonu na renderach, zdjęciach i wideo.

Premiera dwunastej generacji flagowca OnePlus odbędzie się na początku przyszłego tygodnia – 5 grudnia. Dzień wcześniej marka będzie świętowała swoje 10-lecie.

Teraz OnePlus potwierdził wygląd telefonu, ucinając wszystkie spekulacje. Na Weibo wylądowała seria grafik i zdjęć przedstawiających nowego flagowca, a także wideo z zapowiedzią telefonu.

OnePlus 12 z wyglądu przypomina model z poprzedniej generacji z dominującą ogromną, teraz jeszcze większą wyspą aparatów, choć doczekał się paru usprawnień. Po pierwsze przełącznik alert slider został przeniesiony na lewą stronę obudowy – producent tłumaczy, że taka zmiana przyniesie korzyść graczom.

Po obróceniu telefonu do pozycji poziomej przełącznik znajdzie się na dole, za to na górze ulokowana będzie nowa, zintegrowana antena zapewniająca skuteczniejszą łączność grach on-line. Zdaniem producenta pozwoli to wzmocnić sygnał o 3 dB i zmniejszyć opóźnienie w grach o 15%. Również po stronie przełącznika została wkomponowana nowa antena, zintegrowana z alert sliderem.

Wiadomo też, że OnePlus 12 dostępny będzie w kolorach czarnym, białym oraz zielonym ze wzorkiem. Jest to wariant Flowy Emerald (płynny szmaragd), inspirowany „cudami świata przyrody”.

Z dotychczasowych przecieków wynika, że OnePlus 12 wyposażony jest w ekran OLED LTPO o przekątnej 6,82 cala, w rozdzielczości QHD+ (1440 x 3168) i o jasności 2600 nitów. Sercem smartfonu jest układ Snapdragon 8 Gen 3, któremu towarzyszy nawet 24 GB RAM. Wewnętrznej będzie nawet 1 TB.

Główny aparat w OnePlus 12 wykorzystuje sensor Sony LYT808 o rozdzielczości 50 Mpix. Towarzyszy mu aparat szerokokątny 48 Mpix oraz tele o rozdzielczości 64 Mpix (OV64B), zapewniający zoom optyczny 3x. Całość firmuje Hasselblad.

Energię dostarczy akumulator 5400 mAh z ładowaniem przewodowym 100 W i bezprzewodowym 50 W.

OnePlus 12 zapowiada się na jeden z najciekawszych flagowców na 2024 rok. Na globalne rynki telefon dotrze w pierwszym kwartale.

Zobacz: Galaxy S24 Ultra: tak wygląda w rzeczywistości. Pierwsze zdjęcia

Zobacz: Honor 100 i Honor 100 Pro: dziwnie wyglądają, ale mają moc

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OnePlus/Weibo

Źródło tekstu: Opracowanie własne