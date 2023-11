Galaxy S24 Ultra: tak wygląda w rzeczywistości. Pierwsze zdjęcia

Wygląd Galaxy S24 Ultra znany jest już z nieoficjalnych renderów tworzonych przez fanów Samsunga. Teraz jednak po raz pierwszy możemy się przekonać, jak flagowy model nowej serii wygląda w rzeczywistości.

Wygląd nowych telefonów z serii Galaxy S24 jest już znany, bo w sieci krąży sporo materiałów, przedstawiających nowe modele. Dotąd były to jednak głównie rendery, tworzone przez fanów marki na podstawie wycieków. Znane są także zdjęcia tyłów telefonów na atrapach sklepowych.

Zobacz: Samsung Galaxy S24 Ultra ze Snapdragonem. Poznaliśmy jego wydajność

Teraz jeden z użytkowników platformy X (Twitter) zamieścił zdjęcia, które mają przedstawiać prawdziwego Galaxy S24 Ultra. Jak twierdzi, nie są to atrapy, chociaż 100 procent pewności nie ma – na żadnej z fotek telefon nie jest w pełni włączony – widać tylko zegar przypominający ten na ekranie AoD. Urządzenie na zdjęciach przedstawiają się jednak dość realistycznie, widać wreszcie bok telefonu pod kątem i linię ekranu.

Ekran jest niemal całkowicie płaski, co go odróżnia od poprzednika. Cała bryła jest też bardziej kanciasta na bokach, chociaż nie są to całkiem ścięte ramki, które pojawiały się na części wcześniejszych grafik. Na znanych od jakiegoś czasu zdjęciach atrap nowych modeli Samsunga Galaxy S24 Ultra wygląda idealnie prostokątnie, takie wzornictwo przepowiadał też Ice Universe, tu pojawia się nieco inna perspektywa i widać lekkie zaokrąglenie.

Ciekawy jest także kolor obudowy – jasny szary, który może wpadać w inne odcienie – trudno określić, czy to odbicia, czy naturalny refleks tylnego panelu. Poza tym telefon ma elementy znane już z obecnej generacji – obiektywy aparatów wystające ponad obudowę, wkomponowany w środek flesz LED oraz rysik umieszczony w dolnym lewym rogu obudowy. Metalowa ramka, która ponoć ma być wykonana ze stopu tytanu, ma charakterystyczne paski anten.

Seria Galaxy S24 zostanie zaprezentowana 17 stycznia 2024 podczas wydarzenia Galaxy Unpacked w San Jose w Kalifornii. Wtedy ostatecznie przekonamy się, jak dokładnie wygląda nowy flagowiec Samsunga.

Zobacz: Galaxy S24 Ultra: nowe szczegóły aparatów

Zobacz: Galaxy S24 przetłumaczy rozmowy na żywo. Samsung zapowiada AI Live Translate Call

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: David Martin (X)

Źródło tekstu: Opracowanie własne