Jeśli tak ma wyglądać Galaxy S24 Ultra, to ustawię się w kolejce

Początek przyszłego roku przyniesie nowe flagowe smartfony Samsunga z serii Galaxy S24. Topowy model, Galaxy S24 Ultra, ma się mocno zmienić i stracić nielubianą przez wiele osób cechę, a przez innych wręcz przeciwnie.

Moim prywatnym telefonem jest obecnie Samsung Galaxy S22 Ultra. Gdy kilka miesięcy temu testowałem jego następcę, model Galaxy S23 Ultra, napisałem w recenzji, że raczej go nie kupię. Było to spowodowane przede wszystkim zbyt małymi zmianami w stosunku do posiadanego przeze mnie urządzenia. To się jednak może zmienić w przyszłym roku, gdy na rynek trafi Samsung Galaxy S24 Ultra.

Za co lubię obecnie posiadany smartfon? Przede wszystkim za chowający się we wnętrzu obudowy rysik S Pen, którego regularnie używam. Lubię również smartfony, które mają kanciaste obudowy, a tych w Ultrze jest sporo. I chociaż nie należą do osób, którym nie podobają się zaokrąglone boki wyświetlacza, nadchodzący smartfon może jeszcze bardziej trafić w moje gusta z powodu jeszcze bardziej kanciastej bryły, nieco przywodzącej na myśl flagowe Xperie firmy Sony.

To wszystko oczywiście w przypadku, jeśli sprawdzą się doniesienia typera znanego jako Ice Universe. Opublikował on w serwisie X zdjęcia, którego rzekomo przedstawiają wygląd przedniej części Samsunga Galaxy S24 Ultra. I taki wygląd mnie się podoba. Widzimy tu płaski ekran otoczony bardzo wąskimi ramkami oraz płaskie boki, który mają podobno zostać wykonane z tytanu.

Wewnątrz obudowy, odpornej oczywiście na działanie pyłów i wody, będzie pracować niezaprezentowany jeszcze Snapdragon 8 Gen 3. Niektóre źródła sugerują jednak, że do Europy, a więc również do Polski, trafi ten model z Exynosem 2400. Jeszcze inne źródła podają, że Exynos znajdzie się tylko w modelach Galaxy S24 i Galaxy S24+, a wszystkie Ultry będą miały SoC firmy Qualcomm. Jak będzie naprawdę, powinniśmy się dowiedzieć już w styczniu przyszłego roku. Na ten miesiąc podobno Samsung zaplanował wydarzenie Galaxy Unpacked 2024, podczas którego pokaże nowe flagowce. Nie mogę się doczekać.

