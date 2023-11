Dimensity 9300 niewypałem? Grzeje się i traci wydajność

Dimensity 9300 miał być pogromcą Snapdragona 8 Gen 3, pokonując go wydajnością. Na początek jednak zaliczył trudny start. Nowe testy ujawniają problem z dławieniem termicznym układu.

Dimensity 9300 miał swoją premierę na początku listopada. Potężny układ 4 nm napędzany jest przez cztery rdzenie Cortex-X4, w tym jeden o taktowaniu 3,25 GHz, oraz cztery Cortex-A720. Za przetwarzanie grafiki odpowiada 12-rdzeniowy GPU Immortalis-G72.

To połączenie zapewniło Dimensity 9300 ogromną moc, a pierwsze testy w AnTuTu, wykonane przedpremierowo na Oppo Find X7 (2 270 677 punktów) zapowiadały się bardzo interesująco. Pozycja Snapdragona 8 Gen 3 znów wydawała się zagrożona.

Nowy układ MediaTeka zadebiutował już w pierwszych telefonach – serii Vivo X100. Producent cieszy się z dużego zainteresowania nowymi flagowcami, a urządzenia trafiły do pierwszych użytkowników, którzy przeprowadzili niezależne testy.

Okazało się, że topowy model Vivo X100 Pro narażony jest na dławienie termiczne, co skutkuje ogromnym spadkiem wydajności. Jest to oczywiście skutek nagrzewania się smartfonu, który automatycznie obniża taktowanie rdzeni procesora.

Testy przeprowadzone przez jednego z użytkowników Vivo X100 Pro w aplikacji CPU Throttling Test wykazały, że już po 15-minutowym przebiegu wydajność Dimensity 9300 obniżyła się aż do 46%. Na wykresie widać kolejne spadki mocy – od zielonego koloru, przez żółty, pomarańczowy aż po czerwony. Jeden z rdzeni obniżył swoje taktowanie aż do 0,6 GHz.

To oczywiście jeszcze o niczym nie przesądza, bo teoretycznych przyczyn może być kilka – przede wszystkim konstrukcja telefonu, w której producent nie zadbał o właściwą pracę układu chłodzenia, czy błędy oprogramowania. Na razie jednak nie ma powodów, by winić Vivo, za to pewną wskazówką jest konstrukcja Dimensity 9300. Układ MediaTeka składa się z rdzeni wysoko i średnio wydajnych, zabrakło za to w nim rdzeni energooszczędnych, które mogą przejąć część mniej skomplikowanych przeliczeń. Te zadania spadają na mocniejsze rdzenie, które jednak mają większe zapotrzebowanie na energię i powodują nagrzewanie się układu.

Trzeba też pamiętać, że syntetyczne testy prowadzone w aplikacji CPU Throttling Test, tak jak wiele innych benchmarków, nie odzwierciedlają codziennych scenariuszy zastosowań smartfonu, lecz wyciskają z niego maksimum wydajności. Osobny temat to kwestia pracy GPU. Na razie jednak nie ma doniesień, by Dimensity 9300 miał z tym jakieś problemy.

