Xiaomi Poco M6 5G jest absurdalnie tani. Właśnie zadebiutował

Firma Xiaomi zaprezentowała nowy smartfon marki Poco. Jest tani, ale jego specyfikacja może zachęcać do zakupu. Oto Poco M6 5G.

Prawie pół roku temu zadebiutował pierwszy model z tej samej generacji – Poco M6 Pro ze Snapdragonem 4 Gen 2. Teraz firma Xiaomi zaprezentowała prostszy wariant o nieco skromniejszej specyfikacji, ale kuszący jeszcze niższą ceną.

Poco M6 5G zadebiutował w Indiach, ale biorąc pod uwagę, że jego poprzednik Poco M5 z układem Helio G99 i LTE jest dostępny w Polsce, należy się spodziewać, że ta nowość trafi także na nasz rynek.

Xiaomi Poco M6 5G – co o nim warto wiedzieć?

Poco M6 5G ma duży ekran IPS o przekątnej 6.74 cala, ale niestety w niższej niż poprzednik rozdzielczości HD+ (720 x 1600), co oznacza dość marne zagęszczenie pikseli 260 ppi. Oferuje jednak odświeżanie 90 Hz i stosunkowo przyzwoitą jasność 600 nitów. Producent chwali się też dwoma certyfikatami TÜV – jeden dotyczy niskiej emisji światła niebieskiego, drugi redukcji migotania. Fizyczną ochronę zapewnia szkło Gorilla Glass 3.

Moc do pracy Poco M6 5G dostarcza układ MediaTek Dimensity 6100+, czyli stosunkowo nowa jednostka w litografii 6 nm z rdzeniami CPU o taktowaniu do 2,2 GHz i grafiką Mali-G57 MC2. Pamięć RAM LPDDR4X dostępna jest w trzech wielkościach – 4, 6 i 8 GB, ta ostatnia powinna zapewnić przyzwoitą wydajność. Użytkownik otrzymuje też 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, którą może rozbudować za pomocą karty microSD o wielkości do 1 TB.

Wbudowany modem 5G zapewnia prędkość pobierania do 3,3 Gb/s, jednak w domowej sieci skorzystamy najwyżej z Wi-Fi 5. Do łączności z akcesoriami smartfon wykorzystuje Bluetooth 5.2, w indyjskiej specyfikacji nie pojawia się wzmianka o NFC, ale to typowe dla tego kraju – w innych rekonach na pewno tego nie zabraknie.

W specyfikacji znajdziemy też boczny czytnik linii papilarnych oraz wyjście audio 3,5 mm.

Sekcję foto reprezentują w Poco M6 5G dwa tylne aparaty. Główny ma 50 Mpix (f/1,8, piksele 1,28 um, PDAF, AF), towarzyszy mu aparat pomocniczy AI o nieustalonej rozdzielczości. Z przodu znalazł się natomiast aparat 5 Mpix.

Akumulator o pojemności 5000 mAh będzie można naładować z mocą 18 W. Poco M6 5G pracuje pod kontrolą Androida 13 z MIUI 14, nie wiadomo, czy doczeka się aktualizacji do HyperOS.

Poco M6 5G wchodzi do sprzedaży w Indiach od 26 grudnia z cenami zaczynającymi się od 10 499 rupii, czyli niecałych 500 zł (4 + 128 GB). Najdroższy model 8 + 256 GB dostępny będzie, w przeliczeniu, za niecałe 640 zł. Gdy telefon trafi na polski rynek, te ceny będą oczywiście zauważalnie wyższe, ale wciąż bardzo atrakcyjne.

Co ciekawe, niedawno w Indiach do sprzedaży trafił bliźniaczy model Redmi 13C 5G o praktycznie identycznej specyfikacji – ale jego ceny zaczynają się od równowartości około 675 zł.

Źródło zdjęć: Xiaomi, Tech Singh (X), Nirmal TV (X), Harshit Bhatia (X)

Źródło tekstu: MySmartPrice