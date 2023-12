Masz Xiaomi, Redmi albo Poco? Szykuj się na aktualizację do HyperOS

HyperOS miał swoją premierę pod koniec października, wraz z serią smartfonów Xiaomi 14. Nowy, stworzony od podstaw system bazuje na Androidzie, ale nie jest tylko zwykłą nakładką jak odchodzące do historii MIUI. Tuż po premierze producent ruszył z beta testami HyperOS, udostępniając nowe oprogramowanie dla pierwszych kilkunastu modeli telefonów i tabletów Xiaomi oraz jednego smartfonu Redmi. Stabilne oprogramowanie zaczęło później docierać do użytkowników w Chinach, a teraz producent ogłasza zbliżającą się globalną dostępność HyperOS.

W serwisie X/Twitter oficjalne konto Xiaomi HyperOS zamieściło listę pierwszych modeli, które otrzymają aktualizację stabilnej wersji systemu. Nastąpi to w pierwszym kwartale 2024 roku. Niestety, producent nie podał szczegółowego harmonogramu, wyliczył tylko modele:

Z wcześniejszych zapowiedzi Xiaomi wynika, że lista modeli, które doczekają się aktualizacji, jest znacznie dłuższa, więc użytkownicy innych telefonów Xiaomi nie powinni się niepokoić, lecz muszą uzbroić w cierpliwość.

📢Xiaomi HyperOS starts rolling out! Eligible users will receive OTA updates gradually and can experience the new features! 🎉 Don't hesitate to share your valuable feedback with us through the system app the "Services & feedback". We are looking forward to hearing your… pic.twitter.com/IIMj6ULxdr

Również i one otrzymają aktualizację do HyperOS, choć harmonogram wysyłki dla tej marki ogłosiło osobne konto – POCO Global. Z komunikatu wynika, że jako pierwszy HyperOS otrzyma smartfon POCO F5. W najbliższych dniach firma ma też podać listę kolejnych urządzeń. Dokładne daty również pozostają jeszcze tajemnicą.

Xiaomi HyperOS rollout starts on POCO F5!



Owners of POCO F5 will be the first to experience Xiaomi HyperOS. Eligible users will receive the OTA update and be able to experience the new features.



Release plans for other models will be announced at a later date.



Follow us to get… pic.twitter.com/aNYbvRhFkN