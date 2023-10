Następca MIUI bez tajemnic. Xiaomi ujawnia, czym jest HyperOS

Już 26 października odbędzie się premiera smartfonów Xiaomi 14, zegarka Xiaomi Watch S3 oraz nowego systemu HyperOS, który ma zastąpić w smartfonach Xiaomi krytykowaną nakładkę MIUI. Firma podała kilka interesujących szczegółów dotyczących architektury HyperOS.

Xiaomi robi w ostatnich dniach sporo szumu wokół HyperOS, ale wygląda na to, że firma ma się czym pochwalić. Własna wersja Androida w wydaniu Xiaomi, czyli MIUI, zadebiutowała w 2010 roku i początkowo wywołała furorę. Powstawały liczne porty MIUI na smartfony innych marek, które w tym czasie nie wyróżniały się ani ładnymi interfejsami, ani szybkością działania, ani wielością opcji. Z kolejnymi wydaniami MIUI zyskiwało jednak coraz więcej krytyków, narzekających m.in. na niestabilność i przeładowanie systemu.

Zobacz: Xiaomi 14 pręży muskuły w benchmarku. Nadchodzi też Xiaomi Watch S3

Jak wynika z zapowiedzi Xiaomi, HyperOS jest całkiem nowym podejściem. Prace nad nowym systemem trwały 7 lat, podczas których Xiaomi rozwijało własne platformy dla urządzeń AIoT i elektroniki noszonej.

After 13 years of exploration and 7 years of R&D, we've built #XiaomiHyperOS - a new operating system that integrates over 200 product categories and can connect 820 million devices. It strengthens our pursuit of excellence and our commitment to expanding our expertise in… pic.twitter.com/0eCkrUf2Jn