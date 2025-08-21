Niepozorne urządzenie, a sieje postrach. Włączenie go kosztuje

Niedawno pisaliśmy o absurdalnym dodatku do rachunku, w postaci opłaty za możliwość powieszenia torebki przy stole w restauracji, a tymczasem mamy do czynienia z kolejną kuriozalną sytuacją, która naraża turystę na nieoczekiwane dopłaty.

Popularny w mediach społecznościowych, Zach Griffin, dostał rachunek na 500 dolarów, po tym, jak rzekomo włączył czujnik dymu w swoim pokoju hotelowym. Cała ta sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby nie nowa technologia.

Czujniki dymu a dodatkowe opłaty

W niektórych hotelach w Stanach Zjednoczonych pojawiły się ostatnio zaawansowane technologicznie czujniki, firmy Reset, wykrywające dym. Są one bardzo czułe i dyskretne, a ich głównym celem jest wykrywanie, czy hotelowy gość stosuje się do zakazów związanych z paleniem.

Czujniki te, wykorzystując algorytm, wykrywają nikotynę, opary z papierosów elektronicznych, a nawet marihuanę. Niestety, jak się okazuje, bywają także omylne. I nie byłoby w tym nic przerażającego, gdyby nie fakt, że narażają wypoczywających gości na wysokie opłaty.

Zach Griffin w swoim filmie pokazał rachunek na 500 dolarów, za rzekome uruchomienie czujnika. Internauta nie przebierał w słowach i nazywał całe zdarzenie "hotelowym przekrętem".

Hotel obiecał sprawdzić raport z czujnika i okazało się, że faktycznie internauta miał rację. Czujnik uruchomił się z nieznanego powodu. Jego przypadek nie był odosobniony, wielu gości skarży się na ten nowy system.